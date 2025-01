Fanowskie wybory do roli Storm. Jedna z nich to gwiazda Wicked

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Marvel

Reklama

Pojawiły się plotki, że Marvel Studios jest zainteresowane zaangażowaniem Cynthii Erivo, gwiazdy Wicked, do roli Storm w nadchodzącym reboocie X-Men od MCU. W odpowiedzi na to fani zaczęli dyskutować o tym, kto ich zdaniem byłby najlepszym wyborem do zagrania bohaterki manipulującej pogodą.

Były showrunner X-Men '97 miał pracować nad aktorskim rebootem? Plotki o jego udziale

Kogo fani wybrali na Storm w reboocie X-men?

Jodi Turner-Smith znana z Akolity oraz DeWanda Wise, gwiazda Jurassic World: Dominion wydają się być dwoma bardzo popularnymi fanowskimi kandydatkami do roli Storm. Niektóre konta związane z X-Men twierdzą, że Wise faktycznie stara się o tę rolę, ale pojawiły się informacje, że nie ma to na razie żadnego pokrycia w rzeczywistości.

Niektórzy uważają, że 40-letnia Wise jest za stara, by zagrać Ororo Munroe, zwłaszcza po ostatnich plotkach, że Sadie Sink, znana z roli 15-letniej Maxine ze Stranger Things, prowadzi rozmowy na temat roli Jean Grey. Plotki donoszą, że Marvel planuje obsadzić większość postaci w wieku około 20 lat, ale to nie oznacza, że przynajmniej kilka postaci nie mogłoby przyjąć bardziej mentorskiej roli.