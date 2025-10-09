placeholder
Największy cliffhanger w historii Czarodziejów z Waverly Place. Naprawdę uśmiercono tę postać?

Trzeba przyznać, że finał 2. sezonu serialu Czarodzieje z Waverly Place: nowy rozdział​ mógł zszokować wielu widzów. David Henrie odniósł się do głośnego zwrotu akcji.
Paulina Guz
Paulina Guz
Tagi:  Czarodzieje z Waverly... 
czarodzieje z waverly place
UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!
Wizards Beyond Waverly Place Fot. Disney
2. sezon serialu Czarodzieje z Waverly Place: nowy rozdział zakończył się śmiercią ważnej postaci. Chodzi oczywiście o Alex Russo, w którą na ekranie wciela się Selena Gomez. Okazało się, że Billie jest jej biologiczną córką, ale bohaterka musiała wymazać wszystkim wspomnienia o jej prawdziwej tożsamości, by chronić dziewczynkę przed jej dziadkiem, Lordem Morsusem. W finale Alex poświęciła się, by ratować przed nim swoją rodzinę.

Możliwe jednak, że nie wszystko jeszcze stracone. David Henrie, producent wykonawczy serialu i gwiazda nowych Czarodziejów z Waverly Place, opublikował post, w którym zasugerował, że Alex Russo może wcale nie być martwa.

Czarodzieje z Waverly Place - czy Alex Russo naprawdę nie żyje?

Justin w finale serialu Czarodzieje z Waverly Place: nowy rozdział powiedział Billie, że pewnego dnia znajdą Alex. Następnie się przytulili. Wcześniej sama Alex obiecała córce, że znów się odnajdą. Już to samo w sobie sugerowało, że to nie koniec tego wątku. Teraz David Henrie opublikował post, który również na to wskazuje. Napisał w nim:

Żeby było jasne, Alex Russo jest silniejsza niż myślicie – i jeszcze sporo nas czeka. Wszyscy zadajecie bardzo właściwe pytania. Bądźcie na bieżąco, bo Czarodzieje z Waverly Place mają w rękawie kilka asów.

David Henrie w rozmowie z TV Insider powiedział także, że 2. sezon zakończył się prawdopodobnie największym cliffhangerem w historii Czarodziejów z Waverly Place, więc widzowie z pewnością będą czekać na kolejną część, by dostać odpowiedzi na nurtujące ich pytania.

To wszystko razem wzięte praktycznie potwierdza, że historia Alex Russo jeszcze nie dobiegła końca. Wskazuje na to sam finał 2. sezonu, jak i wypowiedzi oraz post Davida Henriego. 

15 największych gwiazd Disney Channel - kiedyś vs teraz [GALERIA]

arrow-left Fot. Disney arrow-right

 

Źródło: thedirect.com

Paulina Guz
Paulina Guz
Tagi:  Czarodzieje z Waverly... 
czarodzieje z waverly place
Powiązane seriale

6,5

2024
Czarodzieje z Waverly Place: nowy rozdział
Oglądaj TERAZ Czarodzieje z Waverly Place: nowy rozdział Komedia

Co o tym sądzisz?
