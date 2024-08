fot. SEGA

Ryosuke Horii, reżyser serii Like a Dragon / Yakuza, udzielił wywiadu dla serwisu Automaton. Został zapytany między innymi o to, czy pomiędzy twórcami z Ryu Ga Gotoku Studio dochodzi do kłótni. Jego odpowiedź była zaskakująca. Nie tylko przyznał on, że deweloperzy się ze sobą kłócą, ale też stwierdził, że... ma to pozytywny wpływ na ich pracę.

Jeśli nie ma kłótni czy dyskusji, to nie możesz oczekiwać czegoś więcej, niż tylko przeciętnego produktu. Kłótnie zawsze są mile widziane. Oczywiście są one bezsensowne, jeśli nie dochodzi się do owocnych wniosków, a zadaniem planisty jest poprowadzenie wszystkiego we właściwym kierunku. Wszystko sprowadza się do tego, by kłótnie były zdrowe i produktywne.

Hori dodał też, że biorą sobie do serca wszystkie dobre, konkretne opinie - niezależnie od tego, kto za nie odpowiada.

Akceptujemy opinie na podstawie tego, jak dobre są, a nie który zespół je nam sugeruje. Z drugiej strony zawsze upewniamy się, by "bezlitośnie" odrzucać słabe pomysły. Wszystko sprowadza się do debat mających na celu stworzenie dobrej gry.

Wygląda na to, że podejście Ryu Ga Gotoka Studio przynosi oczekiwane rezultaty. Seria Yakuza cieszy się sporą popularnością i dobrym odbiorem w branżowych mediach. Warto również przypomnieć, że prawdopodobnie na TGS 2024 poznamy nowy projekt tej ekipy deweloperów.