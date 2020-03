Yakuza: Like a Dragon - SEGA podonsi cenę dodatku do gry

Polityka cenowa SEGI w przypadku gry Yakuza 7 zaskakuje. Najpierw na wydawcę spłynęła fala krytyki za wprowadzenie płatnego DLC, w którym gracz otrzymuje możliwość zagrania w tryb Nowa Gra +, a teraz firma zapowiada podwyżki.

Nowa Gra + będzie droższa i w przeliczeniu na złotówki będzie kosztować około 40 zł. Taka cena zacznie obowiązywać od 7 maja. Do tej daty tryb ten można nabyć za niespełna 3 zł. Oczywiście dotyczy to wyłącznie rynku azjatyckiego, bo póki co tylko tam najnowsza odsłona cyklu zadebiutowała i jak na razie nie wiemy, kiedy trafi ona do Europy oraz Stanów Zjednoczonych.

Nam, Europejczykom, pozostaje mieć nadzieję, że SEGA przy wydawania gry na inne rynki pójdzie po rozum do głowy i zdecyduje się na zmianę swoich praktyk biznesowych.