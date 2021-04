Yasuke - pełny zwiastun anime o czarnoskórym samuraju. Jest krwawo i efektownie!

fot. Netflix

Yasuke to serial anime od platformy Netflix, który opowie historię pierwszego czarnoskórego samuraja. Akcja rozgrywa się w feudalnej Japonii, gdzie w lokalnej wiosce dochodzi do niepokojów. Tytułowy bohater jest zmuszony chwycić za miecz i powrócić do starego życia wojownika, który w przeszłości był znany jako Czarny Samuraj. Musi przetransportować dziewczynkę obdarzoną tajemniczymi mocami, która jest celem sił ciemności i żądnych krwi watażków. Yasuke jest inspirowany historyczną postacią, samurajem pochodzącym z Mozambiku.

Głosu Yasuke użyczy LaKeith Stanfield (Atlanta), który w tym roku był nominowany do Oscara za rolę w Judas and the Black Messiah. Do sieci trafił nowy zwiastun oraz plakat z serialu anime, który będzie składać się z 6-ciu odcinków.

Yasuke

W serialu postaciom użyczają głosu: Ming-Na Wen, Darren Criss, Takehiro Hira, Maya Tanida, Paul Nakauchi, Julie Marcus, William Christopher Stephens, Dia Frampton, Don Donahue, Amy Hill i Noshi Dalal.

Za animację odpowiada studio MAPPA (finałowy sezon Attack on Titan, Jujutsu Kaisen), a jej producentem i reżyserem jest Lesean Thomas. Takeshi Koike zaprojektował wygląd postaci. Muzykę skomponował nominowany do nagrody Grammy - Flying Lotus (Steven Ellison).

Yasuke - premiera anime 29 kwietnia na Netflix.