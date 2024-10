Niepokojący zwiastun thrillera Towarzysz. W głównych rolach gwiazdy The Boys i Yellowjackets

fot. New Line Cinema

Towarzysz to nadchodzący horror-thriller, którego scenarzystą i reżyserem jest Drew Hancock (My Dead Ex, Podmiejski czyściec). W głównych rolach występują Sophie Thatcher (Yellowjackets), Jack Quaid (The Boys), Lukas Gage (Uśmiechnij się 2), Megan Suri (Jeszcze nigdy…), Harvey Guillén (Co robimy w ukryciu) i Rupert Friend (Pustynia wysokich lotów). Film został wyprodukowany przez twórców Barbarzyńców – Raphaela Margulesa, J.D. Lifshitza, Zacha Creggera i Roya Lee.

W sieci pojawił się zwiastun filmu od studia New Line Cinema. W opisie możemy przeczytać, że będziemy mieć do czynienia z zupełnie nowym rodzajem love story.

Towarzysz - zwiastun

Towarzysz - zdjęcia

Towarzysz

Za produkcję odpowiadają również studia Boulderlight Pictures, Vertigo Entertainment/Subconscious. Film będzie dystrybuowany na całym świecie przez Warner Bros. Pictures.

Towarzysz - premiera w polskich kinach zaplanowana jest na 10 stycznia 2025 roku.