Yellowstone – Kevin Costner pragnie wrócić w finałowych odcinkach. Czy jest na to szansa?

fot. Paramount Network

Reklama

Kevin Costner był obecny na CinemaCon, gdzie promował swój nadchodzący film Horyzont. Rozdział I. Podczas wydarzenia aktora zapytano o powrót do Yellowstone, z którą to produkcją rozstał się z powodu konfliktu w harmonogramie prac. Odtwórca roli Johna Duttona jest jednak chętny, aby pożegnać się z widzami serialu.

Yellowstone - Kevin Costner chce zagrać w finałowych odcinkach

Serwis Entertainment Tonight przeprowadził wywiad z Costnerem, w którym aktor pozytywnie wypowiedział się o powrocie:

Chciałbym zrobić [sezon 5B], ale nie byliśmy w stanie… Uwielbiałem pracę nad tym serialem. Nakręciłem pięć sezonów, myślałem, że zrobię siedem, ale w tej chwili jest ich pięć. Zobaczymy, jak to się dalej potoczy, ale mają w planach wiele różnych seriali [w tym świecie].

Aktor dodał, że jeżeli będzie dobrze czuł się z powrotem, do bardzo chciałby raz jeszcze wcielić się w głowę rodu Duttonów:

Może to zatoczy koło. Jeśli tak się stanie i będę naprawdę dobrze się z tym czuć, to bardzo chciałbym to zrobić.

Costnera zapytano również, jak chciałby zakończyć historię swojej postaci:

W pewnym sensie miałem własne wyobrażenie, jak by miało to wyglądać, ale to sprawa Taylora [Sheridana]. Powiedziałem mu to samo jakiś czas temu. Myślałem o tym, jak to się może stać, ale musimy po prostu poczekać i zobaczyć.

Yellowstone - o czym jest?

Fabuła skupia się na rodzinie Duttonów, która kontroluje największe sąsiadujące ze sobą farmy w USA. Właścicielem rancza jest John Dutton, który żyje pod nieustanną presją – jego terenami interesują się bowiem deweloperzy czy indiańskie rezerwaty. Serial umożliwi rzut oka na świat odległy od kontroli mediów – tutaj politycy są kupowani przez największe koncerny naftowe na świecie, woda pitna zatruwana jest przez pęknięcie studni, a nierozwiązane morderstwa to codzienność.