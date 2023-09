Yellowstone - Kevin Costner pozwie Paramount? Ta wypowiedź na to wskazuje

fot. Paramount+

Reklama

Kevin Costner wypowiedział się na temat serialu Yellowstone, w którym grał Johna Duttona. Jak donosi portal The Hollywood Reporter, aktor składając zeznania w swojej sprawie rozwodowej w piątek wyznał, że być może pozwie produkcję w sprawie 12 milionów dolarów, które jego zdaniem należą mu się za drugą połowę 5. sezonu po tym, jak Paramount postanowiło przerwać negocjacje.

To trochę rozczarowujące, że [Yellowstone] jest numerem jeden w telewizji, a ja nie biorę w tym udziału. Prawdopodobnie pójdę z tą sprawą do sądu.

Zarówno przedstawiciele Costnera, jak i Paramount, nie skomentowali sprawy.

Kevin Costner ma zakończony kontrakt z Yellowstone. Potwierdza to dokumentacja sądowa

Yellowstone miało przerwę po wyemitowaniu pierwszej połowy 5. sezonu. Nie wiadomo, co było powodem. Niektóre źródła obwiniają napięty harmonogram Kevina Costnera, inne twierdzą, że showrunner, Taylor Sheridan, wziął na siebie zbyt wiele projektów na raz. To jednak wszystko niepotwierdzone informacje. Wiadomo jednak, że po tym, jak aktor został zatrudniony przy sadze filmowej Horizon, chciał powrócić do Yellowstone w 6. sezonie, jednak jego zdaniem zaoferowano mu mniej pieniędzy niż wcześniej.