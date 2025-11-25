Jest zwiastun kontynuacji Yellowstone. Szykuje się dużo akcji!

fot. materiały prasowe

Marshals, historia z Yellowstone to nowy serial rozgrywający się po wydarzeniach z finałowego sezonu Yellowstone. Projekt jest tworzony dla amerykańskiej telewizji CBS i platformy Paramount+, a za sterami tradycyjnie pracuje twórca franczyzy Taylor Sheridan. Kontynuacja skupia się na losach Kayce'a Duttona (Luke Grimes).

Marshals, historia z Yellowstone - zwiastun

Jak widzimy w zwiastunie, jest tutaj o wiele więcej akcji niż w Yellowstone. Nie jest to nowość w karierze Taylora Sheridana, który trochę akcji pokazuje w serialach Lioness, ale też jego debiut w roli scenarzysty ją zawierał, a był to film Sicario.

Marshals, historia z Yellowstone - opis fabuły

Pozostawił ranczo Yellowstone za sobą. Kayce Dutton dołącza do elitarnej jednostki U.S. Marshals, wykorzystując swoje umiejętności kowboja i komandosa Navy SEAL, by wymierzać sprawiedliwość w Montanie. Kayce i jego drużyna - Pete Calvin (Logan Marshall-Green), Belle Skinner (Arielle Kebbel), Andrea Cruz (Ash Santos) oraz Miles Kittle (Tatanka Means) - muszą balansować pomiędzy psychologiczną ceną walki z przemocą, jednocześnie chroniąc swoje rodziny. Kayce żyje ze swoim synem Tate'em (Brecken Merrill) oraz przyjaciółmi Thomasem Rainwaterem (Gil Birmingham) oraz Mo (Mo Brings Plenty) z rezerwatu Broken Rock.

Fani zauważyli, że zarówno w opisie, jak i w zwiastunie nie ma wzmianki o żonie Kayce'ego. Nie wiadomo jeszcze, jaki los ją spotkał i dlaczego najwyraźniej nie są razem.

Amerykańska premiera Marshals, historia z Yellowstone zaplanowana jest na 1 marca 2026 roku. W Polsce na SkyShowtime.