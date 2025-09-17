Kolejne znane nazwisko w spin-offie Yellowstone. Jest opis postaci

Fot. Materiały prasowe

Spin-off Yellowstone, który skupi się na postaciach Ripa i Beth, to jeden z bardziej wyczekiwanych seriali w USA. Obecnie kompletuje obsadę, która prezentuje się coraz bardziej imponująco. Do swoich ról powracają Kelly Reilly, Cole Hauser i Finn Little. W nowe postacie wcielą się Annette Bening, Ed Harris i Kyle Promisco. Teraz Variety podało kolejne nazwisko aktora, który dołączy do serialu.

Kogo zagra Jai Courtney w spin-offie Yellowstone?

W The Dutton Ranch, bo taki roboczy tytuł nosi nowy serial, wystąpi również Jai Courtney. Wcieli się w postać Rob-Will'a, którego opisuje się jako "imponującego, nieprzewidywalnego zarządcę rancza".

39-letni australijski aktor znany jest z takich filmów, jak Legion samobójców, Terminator: Genisys, Szklana pułapka 5 czy seria Niezgodna. Grał również w serialach Spartakus: Krew i piach oraz Bezpaństwowcy. Ostatnio mogliśmy go oglądać w filmach Niebezpieczne zwierzęta i Pies na medal. Ponadto wystąpił w dobrze ocenianym serialu Świt Ameryki.

fot. materiały promocyjne // Jai Courtney jako Boomerang w "Legionie samobójców"

The Dutton Ranch - fabuła, obsada, twórcy

Ranczo Dutton, dom Beth Dutton (Reilly) i Ripa Wheelera (Hauser), jest wyrazem pokoju, którego szukali, o który walczyli i za który omal nie zginęli. W trudnych czasach i ostrej konkurencji Beth i Rip robią, co muszą, aby przetrwać, jednocześnie dbając o to, by Carter stał się mężczyzną, jakim powinien być.

Showrunnerem produkcji został Chad Feehan, który był producentem wykonawczym Stróżowie prawa: Bass Reeves, czyli serialu, który miał być początkowo częścią uniwersum Yellowstone, ale później z tego pomysłu zrezygnowano.