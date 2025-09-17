Kolejne znane nazwisko w spin-offie Yellowstone. Jest opis postaci
Ogłoszono kolejnego aktora, który dołączy do obsady The Dutton Ranch. Kogo zagra Jai Courtney w spin-offie Yellowstone?
Spin-off Yellowstone, który skupi się na postaciach Ripa i Beth, to jeden z bardziej wyczekiwanych seriali w USA. Obecnie kompletuje obsadę, która prezentuje się coraz bardziej imponująco. Do swoich ról powracają Kelly Reilly, Cole Hauser i Finn Little. W nowe postacie wcielą się Annette Bening, Ed Harris i Kyle Promisco. Teraz Variety podało kolejne nazwisko aktora, który dołączy do serialu.
Czytaj więcej: The Madison wzmacnia obsadę. Kolejna gwiazda w spin-offie Yellowstone
Kogo zagra Jai Courtney w spin-offie Yellowstone?
W The Dutton Ranch, bo taki roboczy tytuł nosi nowy serial, wystąpi również Jai Courtney. Wcieli się w postać Rob-Will'a, którego opisuje się jako "imponującego, nieprzewidywalnego zarządcę rancza".
39-letni australijski aktor znany jest z takich filmów, jak Legion samobójców, Terminator: Genisys, Szklana pułapka 5 czy seria Niezgodna. Grał również w serialach Spartakus: Krew i piach oraz Bezpaństwowcy. Ostatnio mogliśmy go oglądać w filmach Niebezpieczne zwierzęta i Pies na medal. Ponadto wystąpił w dobrze ocenianym serialu Świt Ameryki.
The Dutton Ranch - fabuła, obsada, twórcy
Ranczo Dutton, dom Beth Dutton (Reilly) i Ripa Wheelera (Hauser), jest wyrazem pokoju, którego szukali, o który walczyli i za który omal nie zginęli. W trudnych czasach i ostrej konkurencji Beth i Rip robią, co muszą, aby przetrwać, jednocześnie dbając o to, by Carter stał się mężczyzną, jakim powinien być.
Showrunnerem produkcji został Chad Feehan, który był producentem wykonawczym Stróżowie prawa: Bass Reeves, czyli serialu, który miał być początkowo częścią uniwersum Yellowstone, ale później z tego pomysłu zrezygnowano.
Źródło: Variety
Kalendarz premier serialiZobacz wszystkie premiery
Premiery tygodnia
15
wrz
LEGO Voyagers
15
wrz
Humane
17
wrz
Wiara
18
wrz
Dying Light: The Beast
18
wrz
Mort
Dzisiaj urodziny obchodzą
ur. 1991, kończy 34 lat
ur. 1996, kończy 29 lat
ur. 1987, kończy 38 lat
ur. 1965, kończy 60 lat
ur. 1979, kończy 46 lat