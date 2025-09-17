placeholder
Reklama
placeholder

Kolejne znane nazwisko w spin-offie Yellowstone. Jest opis postaci

Ogłoszono kolejnego aktora, który dołączy do obsady The Dutton Ranch. Kogo zagra Jai Courtney w spin-offie Yellowstone?
placeholder
Reklama
placeholder
Magda Muszyńska
Magda Muszyńska
Tagi:  yellowstone 
the dutton ranch obsada spin-off
Yellowstone - 5. sezon  Fot. Materiały prasowe
Reklama

Spin-off Yellowstone, który skupi się na postaciach Ripa i Beth, to jeden z bardziej wyczekiwanych seriali w USA. Obecnie kompletuje obsadę, która prezentuje się coraz bardziej imponująco. Do swoich ról powracają Kelly Reilly, Cole Hauser i Finn Little. W nowe postacie wcielą się Annette Bening, Ed Harris i Kyle Promisco. Teraz Variety podało kolejne nazwisko aktora, który dołączy do serialu.

Czytaj więcej: The Madison wzmacnia obsadę. Kolejna gwiazda w spin-offie Yellowstone

Kogo zagra Jai Courtney w spin-offie Yellowstone?

W The Dutton Ranch, bo taki roboczy tytuł nosi nowy serial, wystąpi również Jai Courtney. Wcieli się w postać Rob-Will'a, którego opisuje się jako "imponującego, nieprzewidywalnego zarządcę rancza".

39-letni australijski aktor znany jest z takich filmów, jak Legion samobójców, Terminator: Genisys, Szklana pułapka 5 czy seria Niezgodna. Grał również w serialach Spartakus: Krew i piach oraz Bezpaństwowcy. Ostatnio mogliśmy go oglądać w filmach Niebezpieczne zwierzęta Pies na medal. Ponadto wystąpił w dobrze ocenianym serialu Świt Ameryki.

Legion samobójcówfot. materiały promocyjne // Jai Courtney jako Boomerang w "Legionie samobójców"

The Dutton Ranch - fabuła, obsada, twórcy

Ranczo Dutton, dom Beth Dutton (Reilly) i Ripa Wheelera (Hauser), jest wyrazem pokoju, którego szukali, o który walczyli i za który omal nie zginęli. W trudnych czasach i ostrej konkurencji Beth i Rip robią, co muszą, aby przetrwać, jednocześnie dbając o to, by Carter stał się mężczyzną, jakim powinien być.

Showrunnerem produkcji został Chad Feehan, który był producentem wykonawczym Stróżowie prawa: Bass Reeves, czyli serialu, który miał być początkowo częścią uniwersum Yellowstone, ale później z tego pomysłu zrezygnowano.

Źródło: Variety

Magda Muszyńska
Magda Muszyńska
Tagi:  yellowstone 
the dutton ranch obsada spin-off
Reklama
placeholder
Powiązane seriale
Dutton Ranch
Powiązane osoby

Najnowsze

1 23. Dave Bautista
-

To ON miał zagrać Peacemakera - dlaczego tego nie zrobił? Gwiazda Strażników Galaktyki odpowiada

2 Scarlet Witch – ciekawostki
-

MCU wraca do formy? Nowy serial aktorski jest podobno świetny

3 skate.
-

skate. debiutuje we wczesnym dostępie. Zobaczcie premierowy zwiastun live-action

4 1. Hades - 93/100 na Metacritic
-

Hades powraca do Xbox Game Pass! Gracze będą mogli przygotować się na sequel

5 Dzienna zmiana
-

Netflixowy film akcji z wampirami może wrócić. Reżyser chce kontynuacji

6 Wiara
-

Wiara: premiera nowego wydania rasowego kryminału Anny Kańtoch

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder
Najlepsze
Najlepsze filmy
2023
2024
Najlepsze seriale
2023
2024
Najlepsze książki
2023
2024
Najlepsze gry
2023
2024
Reklama
placeholder
Reklama
placeholder

naEKRANIE Poleca

Reklama

Kalendarz premier seriali

s2025e179

Moda na sukces

s04e01

s02e01

Pokolenie V

s02e02

Pokolenie V

s02e03

Pokolenie V

s38e173

Zatoka serc

s42e08

s20e20

America’s Got Talent
Zobacz wszystkie premiery

Premiery tygodnia

LEGO Voyagers

15

wrz

Gra

LEGO Voyagers
Humane

15

wrz

Film

Humane
Wiara

17

wrz

Książka

Wiara
Dying Light: The Beast

18

wrz

Gra

Dying Light: The Beast
Mort

18

wrz

Książka

Mort
Zobacz wszystkie premiery

Dzisiaj urodziny obchodzą

Mena Massoud
Mena Massoud

ur. 1991, kończy 34 lat

Ella Purnell
Ella Purnell

ur. 1996, kończy 29 lat

Piotr Stramowski
Piotr Stramowski

ur. 1987, kończy 38 lat

Kyle Chandler
Kyle Chandler

ur. 1965, kończy 60 lat

Neill Blomkamp
Neill Blomkamp

ur. 1979, kończy 46 lat

Zobacz wszystkich solenizantów
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1
-

Afryka Express: kto odpadł z programu?

2
-

Good Luck Guys 2. edycja: uczestnicy. Kto występuje w programie?

3 Na dobre i na złe
-

Na dobre i na złe: streszczenie odcinków 960-962. Co wydarzy się we wrześniu?

4

Ślub od pierwszego wejrzenia 11: uczestnicy. Kto ma szansę na miłość?

5

Miłość i nadzieja: streszczenie odcinków 278-283. Co się wydarzy?

6

Afryka Express: uczestnicy. Kto występuje w programie?

7

Hotel Paradise: uczestnicy. Kto występuje w 11. edycji programu?

8

Julia Żugaj - ile ma lat, skąd jest znana i co to znaczy być "żugajką"?

9

Maja Boska to Emma Pokromska - prawdziwy wiek, skąd pochodzi, gdzie już grała?

10

Taniec z Gwiazdami 17: pary. Kto z kim tańczy?

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
placeholder
placeholder
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV