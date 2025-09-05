The Madison wzmacnia obsadę. Kolejna gwiazda w spin-offie Yellowstone
Kurt Russell dołączył do obsady serialu The Madison od Taylora Sheridana, który jest kolejnym spin-offem Yellowstone.
The Madison jest kolejnym spin-offem Yellowstone, który będzie mieć premierę w 2026 roku. Twórcą 10-odcinkowego serialu jest Taylor Sheridan. W głównej roli występuje Michelle Pfeiffer. Według serwisu Deadline tytuł zostanie przedłużony na drugi sezon.
Czytaj więcej: Yellowstone - legenda w obsadzie kontynuacji. Znacie go z Westworld!
Teraz ogłoszono, że do stałej obsady spin-offu Yellowstone dołączył Kurt Russell. Nie podano szczegółów jego postaci. Przypomnijmy, że w serialu oprócz Pfeiffer występują również: Patrick J. Adams, Elle Chapman, Matthew Fox, Beau Garrett, Amiah Miller, Alaina Pollack, Ben Schnetzer, Rebecca Spence, Danielle Vasinova i Kevin Zegers.
W ostatnim czasie aktora mogliśmy oglądać w serialu Monarch: Dziedzictwo potworów od Apple TV+. Wystąpił też w filmie The Rivals of Amziah King u boku Matthew McConaughey. Podłożył również głos Ronowi w animacji Smerfy: Wielki film.
The Madison - fabuła
Serial The Madison to poruszające studium żałoby i ludzkiej relacji przez pryzmat rodziny z Nowego Jorku, która mieszka w dolinie Madison River w Montanie.
Przypomnijmy, że obecnie trwają prace również nad kolejnymi spin-offami Yellowstone. Powstaje serial o Beth i Ripie pod roboczym tytułem The Dutton Ranch, a także Y: Marshals, w którym w głównej roli występuje Luke Grimes powtarzający rolę Kayce'ego Duttona. Ten serial powstaje dla stacji CBS, a nie Paramount+. Wciąż też trwają prace rozwojowe nad 6666 oraz 1944.
Źródło: Deadline
