Yellowstone - teaser 5. sezonu. Wszystko zostanie ujawnione

fot. Paramount Network

Yellowstone opowiada historię rodziny Duttonów, którzy zarządzają jednym z największych rancz w Stanach Zjednoczonych. Jego istnieniu zagrażają zaciekli biznesowi rywale, indiański rezerwat, a także konflikty wewnątrzrodzinne. Serial opowiada o zmieniających się sojuszach, nierozwiązanych morderstwach oraz życiu na ranczu, gdzie trzeba ciężko pracować, aby zdobyć szacunek. Twórcami produkcji są Taylor Sheridan i John Linson.

Do sieci trafił teaser 5. sezonu, który będzie liczyć 14 epizodów. Dwuodcinkowa premiera jest zaplanowana na 13 listopada 2022 roku. Do swoich ról powrócą Kevin Costner, Luke Grimes, Kelly Reilly i Wes Bentley.

Yellowstone - teaser 5. sezonu

Ponadto w 5. serii zobaczymy Kelsey Asbille, Breckena Merrilla, Jeffersona White'a, Forrie'ego Smitha, Denima Richardsa, Iana Bohena, Finna Little, Ryana Binghama i Gila Birminghama. Do stałej obsady dołączyli Mo Brings Plenty, Wendy Moniz, Jen Landon i Kathryn Kelly. Ponadto w rolę młodego Johna Duttona ponownie wcieli się Josh Lucas. W nowym sezonie zagrają również Jacki Weaver, Kylie Rogers, and Kyle Red Silverstein with Kai Caster, Lainey Wilson, Lilli Kay i Dawn Olivieri.

Przypomnijmy, że powstał nowy spin-off Yellowstone pt. 1932. Opowiada historię nowego pokolenia rodziny Duttonów żyjącej na początku XX wieku. Akcja rozgrywa się w czasach Wielkiego Kryzysu i prohibicji w zachodniej, górzystej część USA, którą nawiedzają pandemie i historyczne susze. W obsadzie produkcji znaleźli się Helen Mirren i Harrison Ford. Premiera serialu jest zaplanowana na grudzień 2022 roku.

Yellowstone - zdjęcia z 4. sezonu

Yellowstone - sezon 4, odcinek 10