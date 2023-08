You Ming Zhi - zwiastun koncepcyjny chińskiej animacji zachwyca. Polowanie na smoka

fot. materiały prasowe

Portal Catsuka zauważył nowy projekt, nad którym trwają prace w Chinach. W Internecie jest dostępny nowy zwiastun koncepcyjny produkcji You Ming Zhi. To czterominutowy klip zatytułowany Slaying The Dragon (tłumacząc na polski Zabicie smoka). Jego wizualizacja robi wrażenie.

You Ming Zhi - zwiastun koncepcyjny

Klip przedstawia krótką historię, w której człowiek pokonuje ogromnego smoka.

You Ming Zhi - co wiadomo o produkcji?

Za kreskę do imponującego 4-minutowego pilota Slaying The Dragon odpowiada anonimowy artysta Mo_ningLJ. Jednakże, poza konceptem, nie ma żadnych informacji na temat ewentualnych prac nad projektem.

Zwiastuny koncepcyjne, które zostały filmami

Niektóre koncepty faktycznie są zauważane przez pewnych producentów i wykupywane. Idealnym przykładem są Piksele Chrisa Columbusa z Adamem Sandlerem w roli głównej. Film był zainspirowany konceptem francuskiego artysty Patricka Jeana, który w 2010 roku stał się viralem na YouTubie. Ostatecznie Jean stał się producentem wykonawczym i brał czynny udział w wyborze reżysera filmu. Artysta sam przyznał, że nie uważa filmu za idealny, ale wciąż myśli o nim pozytywnie.

Inną produkcją powstałą na podstawie konceptu fanowskiego jest serial internetowy Mortal Kombat: Legacy. Inspiracją do jego stworzenia był krótki film Kevina Tancharoena zatytułowany Mortal Kombat: Rebirth.