Biografia Jerzego Waszyngtona w wersji filmowej. Zwiastun Young Washington

Angel Studios zaczyna świętowanie 250-lecia Stanów Zjednoczonych z wyprzedzeniem. Dystrybutor zaprezentował pierwszy zwiastun filmu Young Washington, biograficznej opowieści o młodych latach Jerzego Waszyngtona — na długo przed tym, jak został dowódcą Armii Kontynentalnej podczas amerykańskiej rewolucji, a później pierwszym prezydentem Stanów Zjednoczonych.

Zwiastun kończy się narracją, w której widzowie są zachęcani, by „pomóc uczynić ten film numerem 1 w Ameryce w jej 250. rocznicę”, oraz zostają skierowani na oficjalną stronę Angel Studios, by zamówić bilety w przedsprzedaży. Premiera filmu zaplanowana jest na 3 lipca 2026 roku, czyli dzień przed amerykańskim Świętem Niepodległości.

Young Washington - zwiastun

Young Washington to pierwsza filmowa współpraca Angel Studios z niezależną wytwórnią Wonder Project. W zwiastunie widzimy Williama Franklyna-Mille’a w roli młodego Washingtona — walczącego w intensywnych bitwach podczas wojny francusko-indiańskiej i zmagającego się z napięciem podczas wojskowych narad. W filmie występują także Mary-Louise Parker, Kelsey Grammer, Andy Serkis i Ben Kingsley. Reżyserem jest Jon Erwin,

a scenariusz napisali wspólnie Erwin, Tom Provost i Diederik van Hoogstraten.