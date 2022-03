YouTube testuje reakcje powiązane z linią czasu

YouTube mógł usunąć licznik łapek w dół na karcie odtwarzania filmu, jednak sam system oceniania treści w platformie nie zmienił się od lat. Użytkownicy wciąż mają do wyboru tylko dwie reakcje: pozytywną i negatywną. Jednak wkrótce narzędzie do recenzowania filmów może ulec poważnej metamorfozie - administratorzy chcieliby wzbogacić je o emoji.

Nowe narzędzie nie przypominałoby jednak systemu reakcji, jaki znamy z klasycznych Facebookowych postów. Korporacja rozważa udostępnienie narzędzia, które pozwoli dodawać emoji powiązane z linią czasu konkretnej produkcji. Dzięki temu twórcy będą wiedzieli, który fragment nagrania budzi największe emocje – zarówno te pozytywne, jak i negatywne. Nowa funkcja przywodzi zatem na myśl reakcje znane z innego narzędzia firmy Meta – relacji Facebook Live.

Ta eksperymentalna funkcja społecznościowa trafiła właśnie do zamkniętych testów przeprowadzanych w wąskim gronie użytkowników. Dzięki niej widzowie mogą zarówno na bieżąco oceniać przebieg nagrania, jak i zobaczyć reakcję innych odbiorców na to, co dzieje się na ekranie. Na razie nie wiadomo, czy ta funkcja trafi do powszechnego dostępu. Zespół YouTube'a musi sprawdzić, jak zostanie odebrana przez pierwszych testerów. Jeśli spotka się z pozytywną reakcją, w przyszłości może stać się integralnym elementem youtube'owego systemu oceniania treści.

