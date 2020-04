YouTube zorganizuje globalny, darmowy festiwal filmowy

W dobie pandemii zebranie w jednym miejscu setek gwiazd ze świata kina byłoby działaniem wysoce niepożądanym i nieodpowiedzialnym. Obecna sytuacja epidemiczna zmusiła organizatorów festiwali filmowych do odwołania wszystkich czołowych imprez. Tę filmową pustkę postanowiła wypełnić firma Google organizując festiwal w wersji on-line za pośrednictwem YouTube’a. Aby urzeczywistnić swój cel korporacja nawiązała współpracę z Tribeca Enterprises, organizatorem Tribeca Film Festival.

We Are One: A Global Film Festival potrwa od 29 maja do 7 czerwca, a pokazy będą dostępne za darmo za pośrednictwem serwisu filmowego Google na kanale .youtube.com/weareone. Organizatorzy obiecują, że zobaczymy na nim zarówno nowe, jak i klasyczne produkcje, które pierwotnie miały pojawić się m.in. podczas Berlinale, Festiwalu Filmowego w Cannes, Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Toronto, Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Wenecji, Sundance Film Festival czy Tribeca Film Festival. W przedsięwzięciu Google będą uczestniczyć organizatorzy kilkunastu festiwali filmowych z całego świata.

Choć za treści dystrybuowane w ramach We Are One: A Global Film Festival nie będziemy musieli płacić, organizatorzy uruchomią system dotacji na rzecz Światowej Organizacji Zdrowia oraz lokalnych podmiotów walczących z pandemią koronawirusa. Oficjalny harmonogram wydarzenia nie został jeszcze ogłoszony. Na razie nie wiadomo, czy w jego trakcie zobaczymy premiery filmów, które miały zadebiutować w trakcie odwołanych festiwali.