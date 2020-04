Twórcy Ask No Questions organizują festiwal filmowy w VR

Producenci filmu dokumentalnego Ask No Questions porozumieli się z organizatorami festiwalu DocFest, aby umożliwić widzom obejrzenie ich dzieła bez wychodzenia z domu. Za pośrednictwem technologii wirtualnej rzeczywistości. Twórcy liczą na to, że spopularyzowanie festiwali organizowanych w VR ułatwi dotarcie z niszowymi produkcjami do szerokiego grona odbiorców.

Do współpracy przy tym przedsięwzięciu zaproszono także ekspertów z Lofty Sky Pictures, którzy będą odpowiedzialni za wyświetlanie produkcji w wirtualnym klinie 3D zwanym VR Movie House. Przewidziano cztery eksperymentalne pokazy tego typu, a każdy z nich będzie poprzedzony sesją pytań i odpowiedzi zorganizowaną z twórcami Ask No Questions.

Pokazy zaplanowano na 28 kwietnia, a bilety będą dystrybuowane w formie dotacji. Z technicznego punktu widzenia transmisje są dostępne za darmo, ale organizatorzy proszą o wsparcie festiwalu w miarę indywidualnych możliwości finansowych. Środki pozyskane z dotacji zostaną przekazane na rzecz niezależnego kina Roxie Theater, aby ułatwić mu przetrwanie w dobie pandemii COVID-19.

VR nie zastąpi nam kin. Ale kiedy cały świat zaciągnął hamulec bezpieczeństwa, to najlepsze, co możemy zrobić, aby odtworzyć doświadczenie, które czyni festiwale filmowe tak wyjątkowymi. Chcemy także wesprzeć niezależne kino, gdyż wierzymy, że jest ono ważną platformą dla niezależnych twórców – powiedział producent filmu Jason Loftus.

Ask No Questions opowiada historię byłego chińskiego urzędnika przetrzymywanego w obozie reedukacyjnym, w którym władza próbuje wyperswadować mu, że samospalenie się jednego z obywateli nie był rządowym spiskiem.