Youtuber przerobił znane piosenki Disneya i wcielił się w bohaterów... na kwarantannie [WIDEO]

Youtuber Kurt Tocci przepisał popularne piosenki Disneya (m.in. Let It Go, A Whole New World) tak, by dopasować je do panującej obecnie pandemii koronawirusa. Biorąc pod uwagę izolację, rozrywka i relaks psychiczny stały się niezwykle ważne. Aktorzy i aktorki bawią fanów, organizują rozmaite akcje i Q&A, a Kurt Tucci postanowił przerobić piosenki Disneya. Swoje wersje wykonuje, rzecz jasna, w adekwatnych kostiumach. Zobaczcie:

Przypominamy, że teraz koncern Disney musiał zamknąć swoje parki rozrywki, przesunąć filmowe premiery, wstrzymać produkcję seriali i filmów. Odchodzący szef Disneya - Robert Iger - zrezygnował z całości swojego wynagrodzenia. Bob Chapek, który zastąpi Igera na stanowisku, ma otrzymać połowę pensji, zaś inni wysoko postawieni menedżerowie 20-30 procent mniej (w zależności od pełnionej przez nich funkcji). Szefowie zgodzili się na cięcia, by wesprzeć słabszą finansową sytuację koncernu.