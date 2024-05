Netflix stworzy film Yucatan. Pomysł Steve’a McQueena doczeka się realizacji po dwóch dekadach

fot. materiały prasowe

Yucatan to najnowszy film Netflixa, który powstaje na bazie pomysłów wymyślonych przez Steve’a McQueena. Legendarny aktor spisał je w liczących 1700 stron notatkach, mając nadzieję, że na ich podstawie powstanie film, w którym będzie mógł zagrać główną rolę. Pierwsze próby nakręcenia produkcji rozpoczęły się dwie dekady temu, kiedy to syn Steve’a McQueena, Chad, wraz z przyjacielem rodziny i dyrektorem Warner Bros. Lance’ Sloanem, próbowali doprowadzić projekt do realizacji. Na rozpoczęcie prac nad Yucatanem trzeba więc było trochę poczekać, ale wszystko wskazuje na to, że film w końcu powstanie.

Yucatan - projekt Steve McQueena w końcu zostanie nakręcony

Scenariusz napisze Gareth Dunnet-Alcocer, który wcześniej pracował nad Blue Beetle i Wystrzałowa miss. Producentami filmu są Robert Downey Jr. i Susan Downey wraz ze swoją firmą Team Downey.

Historia opracowana przez McQueena opowiada o renegacie, który jako ekspert od złomu szuka skarbu Majów na Półwyspie Jukatan. Szczegóły wersji Dunneta-Alcocera nie są znane. Scenarzysta jest czwartym pisarzem po Paulu Scheuringu, Anthonym Peckhamie i Terrym Rossio, którzy byli zaangażowani na różnych etapach rozwoju filmu.

Obecnie nie są prowadzone żadne castingi, ale spekuluje się, że Robert Downey Jr. miałby zagrać główną rolę.