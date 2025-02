Były zombie, czas na obalenie dyktatury. Nowa adaptacja gry ma scenarzystę

Fot. Materiały prasowe

W maju 2024 roku potwierdzono, że Universal Pictures stworzy film na podstawie serii gier Just Cause. Ogłoszono wtedy również, że reżyserią zajmie się Ángel Manuel Soto, znany z Blue Beetle. Teraz wreszcie pojawiła się aktualizacja w sprawie projektu.

Adaptacja gry Just Cause - aktualizacja

Według portalu TheWrap, Aaron Rabin napisze scenariusz do adaptacji gry Just Cause. Artysta wcześniej pracował przy serialu Jack Ryan. Wśród jego nadchodzących projektów jest za to thriller Nobody 2, którego premierę zaplanowano na 2025 rok.

Choć fabuła filmu Just Cause na razie jest trzymana w tajemnicy, w grach śledziliśmy losy Rico Rodrigueza. Jego misją było obalenie dyktatora, który rządził na fikcyjnej wyspie San Esperito. Produkcja jest zazwyczaj chwalona za dobrze skonstruowany otwarty świat i dynamiczną akcję.

Adaptacje gier - nowe projekty

Adaptacje gier wideo stają się coraz bardziej popularne. Widać, że po takich hitach jak The Last of Us czy Fallout, coraz więcej producentów zaczyna dostrzegać w nich potencjał. Tylko patrząc na ostatnie kilka tygodni, zapowiedziano film Sleeping Dogs z Simu Liu w roli głównej, serial Beyond Two Souls produkowany przez Elliota Page'a i live-action niezależnej gry Clair Obscur: Expedition 33, która nawet nie miała jeszcze oficjalnej premiery.

