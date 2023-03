Z Archiwum X - będzie reboot. Reżyser komiksowego hitu za sterami

Źródło: materiały prasowe

Chris Carter był gościem radiowego programu On The Coast With Gloria Macarenko. Twórca hitu Z Archiwum X zapowiedział, że w planach jest reboot. Sam twórca oryginału jest z nim związany, bo jak sam mówił, rozmawiał z osobą, która ma go stworzyć.

Z Archiwum X - nowy serial

Carter wyjawia, że nowy serial ma zostać stworzony przez Ryana Cooglera, reżysera takich filmów jak Czarna Pantera, Czarna Pantera: Wakanda w moim sercu oraz Creed. Według niego ma być to coś nowego i z różnorodną rasowo obsadą, która zagra nowe postacie. Nie wiadomo, czy ten reboot będzie osadzony w uniwersum oryginału.

Przypomnijmy, że to drugi serial, który miałby by w planach. W 2020 roku ogłoszono serial animowany The X-Files: Albuquerque, który miał być komediowym spin-offem. Jednak nic o nim nie słyszeliśmy od tego czasu, więc nie wiadomo, czy nadal jest w produkcji.

Na ten moment nie znamy żadnych dodatkowych informacji o projekcie Cooglera. Nagranie na stronie radia zostało dopiero opublikowane, więć najpewniej na dniach amerykańskie portale poznają dodatkowe szczegóły.