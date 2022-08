Z okazji Acer Green Day firma zapowiada nowego laptopa serii Vero

fot. Acer

Firma, przy okazji Acer Green Day, rozszerza także swój program zrównoważonego rozwoju Earthion, dzięki czemu jej produkty będą jeszcze bardziej ekologiczne. Rozpoczyna się też specjalne wyzwanie dla Ziemi kierowane do pracowników, partnerów, dostawców i klientów Acera.

Pierwszym urządzeniem w ekologicznej linii Vero jest obecny na rynku od ponad roku laptop Aspire Vero. Acer wprowadził też w tej serii do globalnej sprzedaży monitory, komputer typu All-in-one, laptop z serii Travlemate oraz peryferia komputerowe.

Czas na Chromebooka Vero!

Dziś do rodziny Vero dołącza kolejny jej członek - Acer Chromebook Vero 514 (CBV514-1H/T). Charakteryzuje się on przemyślaną konstrukcją, która uwzględnia cały okres użytkowania produktu. Łatwo go modernizować, naprawiać, demontować i poddawać recyklingowi. Wykorzystuje również materiały pochodzące z recyklingu w większości obszarów produktu, w tym 30% plastiku z recyklingu (PCR) w obudowie i 50% plastiku PCR w nakładkach na klawisze oraz 100% plastiku pochodzącego z oceanów na powierzchni touchpada i 90% opakowania z papieru pochodzącego z recyklingu.

„Prostota, bezpieczeństwo i szybkość Chromebooków są idealnym uzupełnieniem naszej linii Vero, która koncentruje się na dostarczaniu wydajnych urządzeń, które jednocześnie dbają o środowisko” – powiedział James Lin, General Manager, Notebooks, IT Products Business, Acer Inc.

fot. Acer

Przyjazny środowisku i wydajny

Nowy Chromebook został specjalnie zaprojektowany z myślą o wydłużeniu okresu eksploatacji, aby zminimalizować jego wpływ na środowisko. Ponadto, poza zastosowaniem takich rozwiązań jak plastik z recyklingu czy łatwy dostęp do naprawy i modernizacji sprzętu, laptop oferuje też wyjątkowy wygląd zewnętrzny dzięki obudowie pozbawionej farby. To nie koniec – do ponownego przetworzenia w aż 99% nadaje się też panel wyświetlacza.

Do tego Acer Chromebook Vero 514 ma również przedłużającą żywotność obudowę odporną na uderzenia, która spełnia normę militarną MIL-STD-810H. Wzmocniona konstrukcja chroni go przed upadkami z wysokości nawet 122 cm.

Wnętrze Chromebooka Vero 514 prezentuje się równie atrakcyjnie. Sprzęt został wyposażony w najnowsze procesory Intel® Core™ 12. generacji oraz grafikę Intel® Iris® Xe, dzięki czemu dobrze sprosta wyzwaniom zarówno pod kątem produktywności w pracy jak i w czasie wolnym. W obu przypadkach będziemy działać na 14-calowym wyświetlaczu o rozdzielczości Full HD (w opcji z ekranem dotykowym) o jasności 300 nitów i szerokiej, 100% gamie kolorów sRGB. Natomiast szybko ładująca się bateria pozwala na dłuższą pracę przez cały dzień, ponieważ Chromebook może naładować do 50% swojej 10-godzinnej pracy w zaledwie 30 minut.

fot. Acer

Wersja Enterprise i dostępność

Acer Chromebook Vero 514 ukaże się także w wersji Enterprise kierowanej do użytkowników biznesowych. Laptop będzie miał dostęp do specjalnych narzędzi systemu ChromeOS stworzonych dla tej grupy, w tym zaawansowanych zabezpieczeń, raportowania, skalowalnego zarządzania w chmurze i bezdotykowej rejestracji.

W miarę zbliżania się do celu, jakim jest wprowadzenie do 2025 roku 30% plastiku PCR do wszystkich głównych produktów, Acer, odpowiedzialny także za gamingową markę Predator, będzie nadal poszukiwać nowych, bardziej ekologicznych materiałów na potrzeby przyszłych sprzętów.

Laptop Acer Chromebook Vero 514 (CBV514-1H/T) będzie dostępny od listopada, w cenie od około 2870 zł (599 EUR).

fot. Acer

Acer i ekologia

Acer, to marka, która już wiele lat temu postawiła sobie za cel wyznaczać kierunek dla producentów sprzętu komputerowego pod kątem rozwiązań przyjaznych Ziemi. Zmianę zaczęła od swojego łańcucha produkcji oraz transportu. Wspólne działania z dostawcami i wykonawcami są konieczne, ponieważ mogą one znacznie wzmocnić pozytywne skutki dla środowiska.

Firma Acer, która w swoim portfolio ma także takie marki jak Predator i ConceptD, rozpoczęła wdrażanie praktyk zrównoważonego rozwoju w swoich działaniach ponad dziesięć lat temu:

Od 2008 roku firma wprowadziła program CDP Supply Chain, dzięki któremu zbiera informacje o własnej emisji dwutlenku węgla w celu określenia zagrożeń oraz możliwości na ich zapobiegnięcie w całym łańcuchu dostaw;

W 2013 roku firma Acer zaczęła znacząco zwiększać zawartość materiałów pochodzących z recyklingu w opakowaniach swoich notebooków;

W 2021 roku ruszył program Earthion mający na celu wprowadzenie ekologicznych inicjatyw do ekosystemu łańcucha dostaw, koncentrując się przede wszystkim na energii, projektowaniu sprzętu i opakowań, produkcji, logistyce oraz recyklingu.

Idealnym podsumowaniem powyższych starań jest wprowadzenie w 2021 roku przez Acer linii Vero, która oferuje konsumentom sprzęt z bardziej ekologicznymi rozwiązaniami. W produktach tych zastosowano materiały przyjazne dla środowiska oraz pochodzące z recyklingu. Zaprojektowano je też w taki sposób, aby wydłużyć ich żywotność, co przekłada się na zmniejszenie zużycia materiałów i ograniczenie ogólnej ilości odpadów.

Rozwiązania dla inteligentnych miast

Zgodnie z misją tworzenia produktów bardziej przyjaznych środowisku, firma Acer pracuje również nad rozwiązaniami dla inteligentnych miast, które ograniczają marnotrawstwo zasobów oraz pozwalają na prowadzenie bardziej wydajnego i zrównoważonego stylu życia.

W kilku miastach na świecie producent wdrożył już inteligentne rozwiązanie do parkowania przy drogach oraz ładowania pojazdów elektrycznych, które pomaga kierowcom w znalezieniu miejsca na parkingu. Efektem jest krótszy czas bezczynności na drodze oraz mniejsze zużycie energii oraz ruch uliczny. Firma Acer opracowała także inteligentne rozwiązania pozwalające oszczędzać wodę, monitorować jakość powietrza oraz poprawiać ogólny stan naszego otoczenia.

Cel: jak najwięcej zielonej energii!

Warto także przypomnieć, że w zeszłym roku Grupa Acer dołączyła do inicjatywy RE100, w ramach której zobowiązała się do pozyskiwania dla swoich potrzeb 100% energii odnawialnej do 2035 roku. Już pod koniec 2020 biura Acer w ponad 30 krajach na całym świecie korzystały w 100% z energii odnawialnej. W tym samym czasie z tego źródła pochodziło też 45% energii zużywanej przez Grupę Acer.

Acer wraz z markami Predator i ConceptD chce także wykorzystać nasz zapał do troski o Ziemię, ponieważ zrównoważony rozwój, to zadanie dla całej planety i jej mieszkańców. Dlatego z okazji Acer Green Day firma rozpoczęła „21-dniowe wyzwanie”, będące częścią misji Earthion. Polega ono na zachęcaniu pracowników do codziennego podejmowania działań proekologicznych, tak aby stały się ich nawykiem. W tym roku wyzwanie to zostało rozszerzone na pracowników zatrudnionych przez partnerów i dostawców firmy Acer, a także na klientów.

Jak wziąć udział w wyzwaniu? Wystarczy wejść do serwisu Instagram i opisać swoją historię z hashtagiem #Acer21DayChallenge. W poszukiwaniu inspiracji warto zerknąć na propozycje przygotowane przez influencerów - ambasadorów akcji, którzy opowiadają o swoich doświadczeniach związanych z ograniczaniem/ponownym użyciem/recyklingiem oraz o działaniach, które włączają ekologię do ich stylu życia.

Więcej informacji na temat samego Acer Green Day można znaleźć na stronie https://www.acer.com/earthion