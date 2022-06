Acer Polska walczy z plastikiem w Bałtyku

fot. Acer Polska

Firmy Acer Poland i sieć x-com przyczyniły się do zakupu trzech specjalnych koszy pływających, które pomogą w walce z pływającymi odpadami. Sprzęt został przekazany Fundacji MARE, która zainstalowała je w Zatoce Puckiej. Każdy z tych koszy będzie w stanie wyłowić nawet 1400 kilogramów śmieci rocznie. Zatoka Pucka to miejsce, które – szczególnie w okresie letnim – jest mocno narażone na zanieczyszczenia. Właśnie tam, a dokładnie do Portu Morskiego w Helu, Portu Rybackiego w Pucku oraz Przystani w Mechelinkach koło Redy, trafiły specjalne kosze PortBin tide. Ich zadaniem będzie aktywne wyławianie plastiku z Małego Morza dzięki wykorzystaniu ruchu fal.

„Ogromnie raduje nas zarówno zaangażowanie biznesu, jak i portów w kwestie związane z ochroną ekosystemu Morza Bałtyckiego oraz otwartość na nowe prośrodowiskowe rozwiązania. Warto dodać, że w Porcie Morskim w Helu znajduje się już jeden kosz morski, który został zainstalowany z inicjatywy i dzięki determinacji Zarządu Portu. W dbałości o dobro Bałtyku takie kosze powinny znaleźć się w każdej marinie i w każdym porcie” – powiedziała Olga Sarna z Fundacji MARE.

fot. Acer Polska

Jak dodaje Jeremi Rybak, Head of Marketing z Acer Polska, współpraca z siecią x-kom oraz Fundacją MARE wpisuje się w szeroką działalność marki Acer i jej projektu Earthion. „Cieszymy się, że wraz z siecią x-kom możemy wesprzeć działalność Fundacji MARE. Ekologiczne inicjatywy zdecydowanie wpisują się w szeroką działalność marki Acer i jej projektu Earthion. Jako odpowiedzialna firma wiemy, że naszym zadaniem jest nie tylko dostarczanie dobrego sprzętu dla naszych klientów, ale też wytyczanie wraz z nimi ścieżki na rzecz ochrony naszej planety. Odpowiedzią jest między innymi coraz większa liczba produktów z linii Vero, która ma wiele rozwiązań proekologicznych, jak chociażby znaczne wykorzystanie plastiku z recyklingu do wykonania elementów sprzętu takich jak obudowa lub klawiatura” – podkreślił Jeremi Rybak, Head of Marketing z Acer Polska.

fot. Acer Polska

Acer Aspire Vero: plastik z morza zamieniony w gładzik

Udział firmy Acer w projekcie wyznacza nowy trend wśród producentów sprzętu elektronicznego. Dużą część działalności firmy stanowi linia produktów Vero. Zajmuje ona czołowe miejsce w tworzeniu technologii i oferuje wiele produktów przyjaznych dla środowiska. Acer Aspire Vero, niedawno zapowiedziany nowy flagowy laptop firmy, będzie wyposażony w panel dotykowy wykonany z plastiku wyłowionego z mórz i oceanów. Ponadto, w obudowie i klawiaturze zastosowano plastik PCR, czyli z recyklingu.

Na tym jednak ekologiczne myślenie w linii Vero się nie kończy. Opakowanie laptopa i prawie cały ekran nadają się do ponownego wykorzystania. Do jego zalet należy łatwy dostęp do wnętrza dzięki czterem prostym śrubom montażowym, co ułatwia naprawy i upgrade podzespołów. Brak farby w obudowie zmniejsza negatywny wpływ lotnych związków organicznych. Uzupełnieniem jest wbudowana aplikacja, która zmniejsza zużycie energii.

Ekologiczne rozwiązania nie oznaczają jednak rezygnacji z wydajności. Oprócz procesorów Intel Core 12. generacji i grafiki Intel Iris Xe, najnowsze modele laptopów będą wyposażone w szybkie dyski SSD. Urządzenia te będą również spełniać standardy Intel Evo w zakresie szybkości reakcji, natychmiastowego włączania, czasu pracy na baterii, szybkiego ładowania oraz interoperacyjności.

fot. Acer Polska

Ponadto, firma Acer Poland planuje szeroko zakrojoną kampanię CSR (ang. Corporate Social Responsibility – Społeczna odpowiedzialność biznesu), mającą na celu zachęcenie Polaków do dbania o środowisko naturalne. Szczegółowe informacje zostaną podane wkrótce.