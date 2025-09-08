Z pomocą AI zrekonstruują usunięte 43 minuty filmu Orsona Wellesa? Kontrowersje wokół projektu
Burzę w sieci wywołała informacja, że firma wykorzystująca technologię AI stworzy sceny, które zostały wycięte z filmu Wspaniałość Ambersonów. Sprawę skomentowali twórcy oraz rzecznik zajmujący się prawami do majątku Wellesa.
Orson Welles był jednym z największych i najbardziej wpływowych filmowców w historii. Wyreżyserował takie filmy, jak Obywatel Kane, Dotyk zła, Dama z Szanghaju czy Proces. To on był narratorem słynnej radiowej adaptacji powieści H. G. Wellsa Wojna światów, w wyniku której niektórzy słuchacze uwierzyli w inwazję Marsjan.
W piątek w programie Squawk Box stacji CNBC, Edward Saatchi ogłosił, że jego firma Fable Studio wykorzystując platformę Showrunner wygeneruje materiał filmowy za pomocą sztucznej inteligencji, który ma odtworzyć usunięte sceny z filmu Wspaniałość Ambersonów w reżyserii Wellesa. Stwierdził, że technologia AI "przywróci je do życia" w "zrujnowanym arcydziele" Wellesa.
Przypomnijmy, że film Wspaniałość Ambersonów został skrócony ze 131-minutowej historii do 88 minut. Według Wellesa RKO’s Gower Street Studios usunęło cały trzeci akt historii, który według niego został definitywnie utracony. Stwierdził później: Zniszczyli Ambersonów, co zniszczyło mnie.
Odpowiedź na plany rekonstrukcji przez AI
Spadkobiercy Orsona Wellesa sprzeciwiają się planom startupu Fable Studio, które chce "zrekonstruować" 43 minuty wyciętego materiału filmowego z 1942 roku. W oświadczeniu dla Variety David Reeder z Reeder Brand Management, które zarządza majątkiem Beatrice Welles, stwierdził, że nie został poinformowany o planach Fable dotyczących Wspaniałości Ambersonów. Rzecznik napisał:
Saatchi nie sprecyzował, jakie sceny z Ambersonów mają zostać wygenerowane przez sztuczną inteligencję Showrunnera. Nie wiadomo też czy istnieją jakiekolwiek wycięte fragmenty z oryginalnej wersji Wellesa. Natomiast oryginalny scenariusz twórcy został zarchiwizowany, podobnie jak niektóre jego notatki dotyczące tego, jak film powinien zostać zmontowany.
Oprócz ujawnienia planów dotyczących Ambersonów, Saatchi stwierdził, że platformie AI udało się wygenerować nowe odcinki Miasteczka South Park. W wywiadzie zaprezentowano również animację odcinka Squawk Box, w której prowadzący przeprowadzają wywiad z robotem AI stylizowanym na Terminatora. Prezes firmy stwierdził, że technologia firmy może oznaczać "potencjalny koniec ludzkiej kreatywności", przewidując świat, w którym "będziemy czerpać przyjemność z rozrywki tworzonej przez AI".
Wspaniałość Ambersonów w pełnej wersji nie trafi do kin
Natomiast projekt nie zostanie skomercjalizowany, ponieważ Showrunner nie uzyskał praw do filmu od Warner Bros. Discovery ani Concord. Saatchi powiedział, że jeśli "dostrzegą dla niego rynek zbytu i drogę poza kontekstem akademickim, to oczywiście będą mieli do tego prawo".
W pracy nad projektem pomaga Brian Rose, filmowiec, który spędził ostatnie pięć lat na odtwarzaniu 30 tys. brakujących klatek filmu. Odtworzył fizyczne plany zdjęciowe w modelach 3D, wykorzystując je do precyzyjnych ruchów kamery, aby dopasować je do scenariusza, zdjęć z planu i materiałów archiwalnych. Dzięki temu zrekonstruował kadry i zsynchronizował każdą scenę, co posłuży jako podstawa do odtworzenia filmu. W oświadczeniu napisał:
Film Wspaniałość Ambersonów zdobył 4 nominacje do Oscara, w tym dla najlepszego filmu, najlepszej scenografii i zdjęć.
Źródło: Variety // hollywoodreporter.com
