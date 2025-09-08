Z pomocą AI zrekonstruują usunięte 43 minuty filmu Orsona Wellesa? Kontrowersje wokół projektu

fot. Mercury Productions

Orson Welles był jednym z największych i najbardziej wpływowych filmowców w historii. Wyreżyserował takie filmy, jak Obywatel Kane, Dotyk zła, Dama z Szanghaju czy Proces. To on był narratorem słynnej radiowej adaptacji powieści H. G. Wellsa Wojna światów, w wyniku której niektórzy słuchacze uwierzyli w inwazję Marsjan.

W piątek w programie Squawk Box stacji CNBC, Edward Saatchi ogłosił, że jego firma Fable Studio wykorzystując platformę Showrunner wygeneruje materiał filmowy za pomocą sztucznej inteligencji, który ma odtworzyć usunięte sceny z filmu Wspaniałość Ambersonów w reżyserii Wellesa. Stwierdził, że technologia AI "przywróci je do życia" w "zrujnowanym arcydziele" Wellesa.

Przypomnijmy, że film Wspaniałość Ambersonów został skrócony ze 131-minutowej historii do 88 minut. Według Wellesa RKO’s Gower Street Studios usunęło cały trzeci akt historii, który według niego został definitywnie utracony. Stwierdził później: Zniszczyli Ambersonów, co zniszczyło mnie.

Odpowiedź na plany rekonstrukcji przez AI

Spadkobiercy Orsona Wellesa sprzeciwiają się planom startupu Fable Studio, które chce "zrekonstruować" 43 minuty wyciętego materiału filmowego z 1942 roku. W oświadczeniu dla Variety David Reeder z Reeder Brand Management, które zarządza majątkiem Beatrice Welles, stwierdził, że nie został poinformowany o planach Fable dotyczących Wspaniałości Ambersonów. Rzecznik napisał:

Widzieliśmy dziś różne artykuły na temat Ambersonów. Ogólnie rzecz biorąc, wykorzystano technologię AI do stworzenia modelu głosu przeznaczonego do pracy z markami. Mimo to, próba rozgłosu opartego na kreatywnym geniuszu Wellesa jest rozczarowująca, zwłaszcza że nie zostaliśmy nawet z uprzejmości o tym poinformowani. Chociaż sztuczna inteligencja jest nieunikniona, nadal nie może zastąpić twórczych instynktów tkwiących w ludzkim umyśle, co oznacza, że ​​ta próba urzeczywistnienia Ambersonów będzie czysto mechanicznym ćwiczeniem, pozbawionym wyjątkowego, innowacyjnego myślenia i siły twórczej, jaką posiadał Welles.

Saatchi nie sprecyzował, jakie sceny z Ambersonów mają zostać wygenerowane przez sztuczną inteligencję Showrunnera. Nie wiadomo też czy istnieją jakiekolwiek wycięte fragmenty z oryginalnej wersji Wellesa. Natomiast oryginalny scenariusz twórcy został zarchiwizowany, podobnie jak niektóre jego notatki dotyczące tego, jak film powinien zostać zmontowany.

Oprócz ujawnienia planów dotyczących Ambersonów, Saatchi stwierdził, że platformie AI udało się wygenerować nowe odcinki Miasteczka South Park. W wywiadzie zaprezentowano również animację odcinka Squawk Box, w której prowadzący przeprowadzają wywiad z robotem AI stylizowanym na Terminatora. Prezes firmy stwierdził, że technologia firmy może oznaczać "potencjalny koniec ludzkiej kreatywności", przewidując świat, w którym "będziemy czerpać przyjemność z rozrywki tworzonej przez AI".

fot. Mercury Productions

Wspaniałość Ambersonów w pełnej wersji nie trafi do kin

Natomiast projekt nie zostanie skomercjalizowany, ponieważ Showrunner nie uzyskał praw do filmu od Warner Bros. Discovery ani Concord. Saatchi powiedział, że jeśli "dostrzegą dla niego rynek zbytu i drogę poza kontekstem akademickim, to oczywiście będą mieli do tego prawo".

Celem nie jest komercjalizacja 43 minut, ale umożliwienie im istnienia po 80 latach, podczas których ludzie pytali: "Czy to mógł być najlepszy film w historii, gdyby powstał w swojej oryginalnej formie?".

W pracy nad projektem pomaga Brian Rose, filmowiec, który spędził ostatnie pięć lat na odtwarzaniu 30 tys. brakujących klatek filmu. Odtworzył fizyczne plany zdjęciowe w modelach 3D, wykorzystując je do precyzyjnych ruchów kamery, aby dopasować je do scenariusza, zdjęć z planu i materiałów archiwalnych. Dzięki temu zrekonstruował kadry i zsynchronizował każdą scenę, co posłuży jako podstawa do odtworzenia filmu. W oświadczeniu napisał:

Było na przykład czterominutowe, nieprzerwane ujęcie z ruchomą kamerą, którego utrata jest tragedią. Kamera porusza się z jednego końca sali balowej, a następnie z powrotem na drugi koniec, [podczas gdy] około tuzina różnych postaci wchodzi i wychodzi z kadru, a wątki poboczne krzyżują się. Film naprawdę wyprzedzał swoje czasy. Mimo to prawie całe ujęcie, z wyjątkiem ostatnich 50 sekund, zostało wycięte.

Film Wspaniałość Ambersonów zdobył 4 nominacje do Oscara, w tym dla najlepszego filmu, najlepszej scenografii i zdjęć.