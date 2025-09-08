Reklama
placeholder

Z pomocą AI zrekonstruują usunięte 43 minuty filmu Orsona Wellesa? Kontrowersje wokół projektu

Burzę w sieci wywołała informacja, że firma wykorzystująca technologię AI stworzy sceny, które zostały wycięte z filmu Wspaniałość Ambersonów. Sprawę skomentowali twórcy oraz rzecznik zajmujący się prawami do majątku Wellesa.
placeholder
Reklama
placeholder
Magda Muszyńska
Magda Muszyńska
Tagi:  rekonstrukcja 
AI sztuczna inteligencja Wspaniałość Ambersonów
Wspaniałość Ambersonów fot. Mercury Productions
Reklama

Orson Welles był jednym z największych i najbardziej wpływowych filmowców w historii. Wyreżyserował takie filmy, jak Obywatel Kane, Dotyk zła, Dama z Szanghaju czy Proces. To on był narratorem słynnej radiowej adaptacji powieści H. G. Wellsa Wojna światów, w wyniku której niektórzy słuchacze uwierzyli w inwazję Marsjan. 

W piątek w programie Squawk Box stacji CNBC, Edward Saatchi ogłosił, że jego firma Fable Studio wykorzystując platformę Showrunner wygeneruje materiał filmowy za pomocą sztucznej inteligencji, który ma odtworzyć usunięte sceny z filmu Wspaniałość Ambersonów w reżyserii Wellesa. Stwierdził, że technologia AI "przywróci je do życia" w "zrujnowanym arcydziele" Wellesa

Przypomnijmy, że film Wspaniałość Ambersonów został skrócony ze 131-minutowej historii do 88 minut. Według Wellesa RKO’s Gower Street Studios usunęło cały trzeci akt historii, który według niego został definitywnie utracony. Stwierdził później: Zniszczyli Ambersonów, co zniszczyło mnie.

Odpowiedź na plany rekonstrukcji przez AI

Spadkobiercy Orsona Wellesa sprzeciwiają się planom startupu Fable Studio, które chce "zrekonstruować" 43 minuty wyciętego materiału filmowego z 1942 roku. W oświadczeniu dla Variety David Reeder z Reeder Brand Management, które zarządza majątkiem Beatrice Welles, stwierdził, że nie został poinformowany o planach Fable dotyczących Wspaniałości Ambersonów. Rzecznik napisał:

Widzieliśmy dziś różne artykuły na temat Ambersonów. Ogólnie rzecz biorąc, wykorzystano technologię AI do stworzenia modelu głosu przeznaczonego do pracy z markami. Mimo to, próba rozgłosu opartego na kreatywnym geniuszu Wellesa jest rozczarowująca, zwłaszcza że nie zostaliśmy nawet z uprzejmości o tym poinformowani. Chociaż sztuczna inteligencja jest nieunikniona, nadal nie może zastąpić twórczych instynktów tkwiących w ludzkim umyśle, co oznacza, że ​​ta próba urzeczywistnienia Ambersonów będzie czysto mechanicznym ćwiczeniem, pozbawionym wyjątkowego, innowacyjnego myślenia i siły twórczej, jaką posiadał Welles.

Saatchi nie sprecyzował, jakie sceny z Ambersonów mają zostać wygenerowane przez sztuczną inteligencję Showrunnera. Nie wiadomo też czy istnieją jakiekolwiek wycięte fragmenty z oryginalnej wersji Wellesa. Natomiast oryginalny scenariusz twórcy został zarchiwizowany, podobnie jak niektóre jego notatki dotyczące tego, jak film powinien zostać zmontowany.

Oprócz ujawnienia planów dotyczących Ambersonów, Saatchi stwierdził, że platformie AI udało się wygenerować nowe odcinki Miasteczka South Park. W wywiadzie zaprezentowano również animację odcinka Squawk Box, w której prowadzący przeprowadzają wywiad z robotem AI stylizowanym na Terminatora. Prezes firmy stwierdził, że technologia firmy może oznaczać "potencjalny koniec ludzkiej kreatywności", przewidując świat, w którym "będziemy czerpać przyjemność z rozrywki tworzonej przez AI".

fot. Mercury Productions

Wspaniałość Ambersonów w pełnej wersji nie trafi do kin

Natomiast projekt nie zostanie skomercjalizowany, ponieważ Showrunner nie uzyskał praw do filmu od Warner Bros. Discovery ani Concord. Saatchi powiedział, że jeśli "dostrzegą dla niego rynek zbytu i drogę poza kontekstem akademickim, to oczywiście będą mieli do tego prawo".  

Celem nie jest komercjalizacja 43 minut, ale umożliwienie im istnienia po 80 latach, podczas których ludzie pytali: "Czy to mógł być najlepszy film w historii, gdyby powstał w swojej oryginalnej formie?".

W pracy nad projektem pomaga Brian Rose, filmowiec, który spędził ostatnie pięć lat na odtwarzaniu 30 tys. brakujących klatek filmu. Odtworzył fizyczne plany zdjęciowe w modelach 3D, wykorzystując je do precyzyjnych ruchów kamery, aby dopasować je do scenariusza, zdjęć z planu i materiałów archiwalnych. Dzięki temu zrekonstruował kadry i zsynchronizował każdą scenę, co posłuży jako podstawa do odtworzenia filmu. W oświadczeniu napisał:

Było na przykład czterominutowe, nieprzerwane ujęcie z ruchomą kamerą, którego utrata jest tragedią. Kamera porusza się z jednego końca sali balowej, a następnie z powrotem na drugi koniec, [podczas gdy] około tuzina różnych postaci wchodzi i wychodzi z kadru, a wątki poboczne krzyżują się. Film naprawdę wyprzedzał swoje czasy. Mimo to prawie całe ujęcie, z wyjątkiem ostatnich 50 sekund, zostało wycięte.

Film Wspaniałość Ambersonów zdobył 4 nominacje do Oscara, w tym dla najlepszego filmu, najlepszej scenografii i zdjęć. 

Źródło: Variety // hollywoodreporter.com

Magda Muszyńska
Magda Muszyńska
Tagi:  rekonstrukcja 
AI sztuczna inteligencja Wspaniałość Ambersonów
Reklama
placeholder
Powiązane osoby

Najnowsze

1 Deadpool
-

Deadpool nigdy by nie powstał, gdyby nie celowy sabotaż. Aktor w końcu przyznał się do winy

2 Superman
-
Spoilery

Zmieniono ważny szczegół w zwiastunie Peacemakera. Czy to zapowiedź Man of Tomorrow?

3 Na noże 3
-

To może być najlepszy film z serii Na noże. Pierwsze recenzje filmu Żywy czy martwy

4 The Paper
-

Czy The Paper godnie zastąpi kultowe Biuro? Krytycy wydali werdykt

5 Wonder Man
-
Plotka

Wonder Man bez żadnego cameo postaci z MCU? Ta plotka niepokoi

6 Nuremberg
-

Russell Crowe, gwiazda Białego lotosu i polska legenda z szansami na Oscara? Ten film podbił TIFF

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder
Najlepsze
Najlepsze filmy
2023
2024
Najlepsze seriale
2023
2024
Najlepsze książki
2023
2024
Najlepsze gry
2023
2024
Reklama
placeholder

naEKRANIE Poleca

Reklama

Kalendarz premier seriali

s2025e172

Moda na sukces

s03e01

s38e165

Zatoka serc

s12e22

Przegląd tygodnia: Wieczór z Johnem Oliverem

s42e01

s2025e179

The Lead with Jake Tapper

s01e21

s01e91
Zobacz wszystkie premiery

Premiery tygodnia

Tajemnica tajemnic

09

wrz

Książka

Tajemnica tajemnic
Bruce Willis. Bohater kina hollywoodzkiego

10

wrz

Książka

Bruce Willis. Bohater kina hollywoodzkiego
Babilon

11

wrz

Gra

Babilon
Borderlands 4

12

wrz

Gra

Borderlands 4
Zombicide. Biała śmierć

12

wrz

Gra

Zombicide. Biała śmierć
Zobacz wszystkie premiery

Dzisiaj urodziny obchodzą

Ray Fisher
Ray Fisher

ur. 1987, kończy 38 lat

Martin Freeman
Martin Freeman

ur. 1971, kończy 54 lat

Gaten Matarazzo
Gaten Matarazzo

ur. 2002, kończy 23 lat

David Arquette
David Arquette

ur. 1971, kończy 54 lat

Ella Rae Peck
Ella Rae Peck

ur. 1990, kończy 35 lat

Zobacz wszystkich solenizantów
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1 Kard z serialu Akacjowa 38
-

Akacjowa 38: streszczenia odcinków 699-703. Co się wydarzy?

2 Top Model
-

Top Model: jak potoczyły się losy zwycięzców poprzednich edycji?

3
-

Good Luck Guys 2. edycja: uczestnicy. Kto występuje w programie?

4

Afryka Express: kto odpadł z programu?

5

Obsada Wednesday 2: kogo grają Lady Gaga i inne gwiazdy?

6

Aleksander Baron to gitarzysta zespołu Afromental i trener w The Voice of Poland. Co warto o nim wiedzieć?

7

Afryka Express: uczestnicy. Kto występuje w programie?

8

Ślub od pierwszego wejrzenia: te pary z programu są razem do dziś

9

Julia Żugaj - ile ma lat, skąd jest znana i co to znaczy być "żugajką"?

10

Ten zamek ‘zagrał’ Akademię Nevermore w Wednesday. Znajduje się blisko Polski

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
placeholder
placeholder
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV