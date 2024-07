Arcydzieło kina doczeka się remaku. W nowej wersji słynnego westernu fani chcą tego aktora

materiały prasowe

Już wczoraj serwis Deadline raportował, że Za garść dolarów, legendarny western w reżyserii Sergia Leone z 1964 roku, doczeka się remaku. Nową wersję arcydzieła kina mają przygotować wspólnie hollywoodzkie Euro Gang Entertainment, włoskie Jolly Film i odpowiedzialny wcześniej m.in. za Pasję producent Enzo Sisti z firmy FPC. W tej chwili nie wiemy, kto będzie reżyserem, nie mówiąc już o obsadzie czy dacie premiery; nie jest nawet jasne, czy nadchodzący film będzie anglojęzyczny.

Inspirowane Strażą przyboczną Akiry Kurosawy i uznawane dziś za wzorcowe dzieło spaghetti westernu Za garść dolarów to pierwsza odsłona słynnej Trylogii Dolara od Leone, w skład której weszły także Za kilka dolarów więcej i Dobry, zły i brzydki. To właśnie dzięki temu filmowi na dobre rozpoczęła się kariera Clinta Eastwooda (jak również Ennia Morricone), który wcielił się na ekranie w rolę bezimiennego rewolwerowca przybywającego do małego miasteczka, w którym dwie bandy przemytników toczyły ze sobą wojnę.

Od wczoraj w sieci trwa kampania internautów, która ma na celu zaproponowanie do głównej roli w remaku Scotta Eastwooda - syn legendy Hollywood miałby po latach zagrać dokładnie tę samą postać co ojciec. Spójrzcie sami:

Film Za garść dolarów w ramach wypożyczenia możecie obejrzeć w serwisach Amazon Prime Video i iTunes.