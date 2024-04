Zabawa w pochowanego 2 - twórcy poprzedniego filmu potwierdzają pracę nad kontynuacją. Chwalą też scenariusz

fot. Fox Searchlight Pictures

W marcu 2024 roku poinformowano, że powstaje kontynuacja Zabawy w pochowanego, w której powróci w roli głównej Samara Weaving, a według doniesień scoopera, Jeffa Sneidera, reżyserem produkcji zostałby Adam Robitel, który w przeszłości odpowiadał za takie produkcje, jak Opętana czy Naznaczony: Ostatni klucz. O ile te doniesienia należy nadal traktować w formie plotki, to nowe światło na sprawę rzuciło trio Radio Silence, czyli reżyserowie poprzedniego filmu, Tyler Gillett, Matt Bettinelli-Olpin oraz producent Chad Villella. Zdaniem tego pierwszego prace nad Zabawą w pochowanego 2 trwają już od jakiegoś czasu, a scenariusz wygląda bardzo dobrze.

Rozpracowujemy to. Rozpracowujemy Zabawę w pochowanego 2, tak bym to określił. To, co możemy powiedzieć, to że istnieje scenariusz, który jest zaje***tym pomysłem na kontynuację. I jakkolwiek to powstanie i jakkolwiek będziemy przy tym pomagać, to jesteśmy bardzo podekscytowani, że kontynuacja powstaje.

Zabawa w pochowanego - fabuła, obsada

Film opowiada historię panny młodej, która po ślubie staje się częścią bogatej, ekscentrycznej rodziny swojego męża. Kobieta, aby stać się oficjalnie wejść do familii musi przejść przez jej tradycyjną grę. Jednak okazuje się, że zwykła zabawa szybko zamienia się w walkę o przeżycie.

W głównych rolach wystąpili Samara Weaving, Adam Brody, Mark O'Brien, Henry Czerny, Andie MacDowell, Melanie Scrofano, Kristian Bruun i Elyse Levesque.