Zabójca - David Fincher zakończył zdjęcia do swojego nowego filmu

fot. materiały prasowe

Różne źródła portalu Collider oraz członek ekipy, Dwayne Barr, podają, że zakończono zdjęcia do nowego filmu Davida Finchera, Zabójca, adaptacji komiksowej serii pod tym samym tytułem autorstwa Alexisa Nolenta. To jeden z ukochanych projektów reżysera, który twórca próbował przenieść na ekran od 14 lat. W końcu udało się za pomocą Netflixa.

Znani członkowie obsady projektu to Michael Fassbender w roli głównej oraz Tilda Swinton. Reszta jest póki co trzymana w tajemnicy. Za scenariusz odpowiada Andrew Kevin Walker, który wcześniej napisał skrypt do kultowego filmu Finchera, Siedem.

fot. materiały prasowe

Zabójca - o czym film?

Komiksowy oryginał opowiada o pewnym zabójcy na zlecenie, doskonałym w swoim fachu, który wykonuje swoje zadania z zimną krwią. Jednak pewnego dnia zaczyna przeżywać egzystencjalny kryzys związany z wyborami moralnymi w świecie, gdzie granica dobra i zła już dawno się zatarła. Bohater będzie musiał zmierzyć się z konsekwencjami jednego ze swoich zleceń.

