Ghost in the Shell: SAC_2045 - efektowny zwiastun 2. sezonu serialu anime Netflixa

fot. Netflix

Ghost in the Shell SAC_2045 to japońskie anime, które jest oparte na kultowej mandze Ghost in the Shell z lat 80. autorstwa Masamune Shirowa. Akcja rozgrywa się w 2045 roku, kiedy globalny kapitalizm został zaniedbany, a elitarna japońska Sekcja 9 przeprowadza tajne misje.

Pierwszy sezon miał premierę w kwietniu 2020 roku na Netfliksie i zebrał negatywne recenzje. Uzyskał tylko 14% świeżości w serwisie Rotten Tomatoes od krytyków i 55% od widzów. Zwracano uwagę na brak charakterystycznego klimatu oryginalnego anime, a także krytykowano słabe sekwencje akcji oraz płytkość historii.

Mimo kiepskich ocen Ghost in the Shell: SAC_2045 powraca z 2. sezonem na Netflix. W oficjalnym opisie fabuły nowej serii możemy przeczytać:

Sekcja Dziewiąta Bezpieczeństwa Publicznego po raz kolejny musi stawić czoła niebezpieczeństwu zagrażającemu ludzkości w wyczekiwanym 2. sezonie anime „Ghost in the Shell: SAC_2045”. Po niezwykle tajemniczym zakończeniu pierwszego sezonu nadchodzi czas starcia z niebezpiecznymi „postludźmi”. Wielowątkowa historia rozwija się w szaleńczym tempie i wszyscy zadają sobie pytanie, czy „postludzie” rzeczywiście mogą stanowić ważny krok w ewolucji człowieka.

Do sieci trafił zwiastun animacji oraz plakat, które możecie obejrzeć poniżej.

Ghost in the Shell: SAC_2045 - zwiastun 2. sezonu

fot. Netflix

W 2. sezonie powracają jako reżyserzy Kenji Kamiyama i Shiji Aramaki z wytwórni Production I.G. i SOLA Digital Arts. Projektantem postaci jest Ilya Kuvshinov, a funkcję scenarzystów pełnią Ryou Higaki, Kurasumi Sunayama, Harumi Doki, Dai Sato i Daisuke Daito. Pojawi się też nowy opening i ending, do których wykorzystane zostaną utwory Millennium Parade. Kompozytorami muzyki do nowej serii są Nobuko Toda i Kazume Jinnochi.

Głosu bohaterom ponownie użyczą: Atsuko Tanaka (Motoko Kusanagi), Akio Ohtsuka (Batou), Koichi Yamadera (Togusa), Yutaka Nakano (Ishikawa), Toru Ohkawa (Saito), Takashi Onozuka (Pazu), Taro Yamaguchi (Borma), Sakiko Tamagawa (Tachikoma), Megumi Han (Purin Ezaki), Kenjiro Tsuda (Standard), Kaiji Soze (John Smith), Megumi Hayashibara (Takashi Shimamura) i Shigeo Kiyama (Kurisu Otomo Teito).

Ghost in the Shell: SAC_2045 - premiera 2. sezonu 23 maja 2022 roku na Netflix.

