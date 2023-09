Zabójca - Michael Fassbender o filmie. Był niezwykle podekscytowany projektem

materiały prasowe

Nadchodzący thriller, Zabójca, oparty został na francuskiej serii komiksów pisarza Alexisa Nolenta. Po pokazie na Festiwalu Filmowym w Wenecji otrzymał już wczesne recenzje. Pozytywne głosy i słowa uznania krytyków dały nam przedsmak obiecującego widowiska. Taki sam obraz wykreował główny aktor, Michael Fassbender, który w wywiadzie dla Empire opowiedział o swojej ekscytacji.

To rodzaj filmu, na który czekałem z niecierpliwością. Jest napięcie i intryga. Powolne zagłębianie. Uwielbiam tego typu filmy. W Zabójcy staram się zrozumieć umysł socjopaty... Próbuję ułożyć historię, w której postać tkwi.

Również reżyser nie powstrzymał się od pochwał w stronę Fassbendera.

Oczy Michaela wiele zdradzają... Potrafi trzymać masę sprzecznych rzeczy w swoim umyśle, a jego oczy dają ci do nich dostęp. W ten sposób przypomina Daniela Craiga, mówiąc: „Mogę to zrobić lepiej”. Ma ten dar jako aktor, ale do tego dochodzi niesamowita dyscyplina w tym, jak dzieli swój następny ruch.

Zabójca - fabuła

Film stanowi adaptację komiksowej serii. Oryginał opowiada o zabójcy na zlecenie, który wykonuje swoje zadania z zimną krwią. Jednak pewnego dnia zaczyna przeżywać kryzys egzystencjonalny związany z wyborami moralnymi w świecie, w którym nie ma granicy dobra i zła. Nasz bohater będzie musiał zmierzyć się z konsekwencjami jednego ze zleceń.

Zabójca zadebiutuje na platformie Netflix 10 listopada.