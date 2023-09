Koniec strajku scenarzystów może być bliski? Jest tymczasowa ugoda!

materiały prasowe

Gildia scenarzystów (WGA) oficjalnie ogłosiła, że doszła do wstępnego i tymczasowego porozumienia z AMPTP (sojusz producentów filmowych i telewizyjnych). Jest to pierwsza taka sytuacja po pięciu miesiącach strajków, które zablokowały branżę hollywoodzką. Obie organizacje potwierdziły to we wspólnym oświadczeniu. Do porozumienia doszło w niedzielę 24 września 2023 roku.

Koniec strajku scenarzystów?

Porozumienie oznacza, że w końcu obie strony konfliktu zgodziły się we wszystkich punktach, które do tej pory ich dzieliły. To daje punkt wyjścia do rozpisania tego odpowiednio w kontrakcie pomiędzy organizacjami, który - gdy zostanie sporządzony i podpisany - zakończy strajk. By jednak do tego etapu doszło, członkowie WGA muszą ratyfikować porozumienie w głosowaniu. To wówczas ruszy kolejne etapy procesu. Głosowanie ma odbyć się we wtorek 26 września.

To jednak oznacza, że strajk scenarzystów będzie trwać do czasu wyniku głosowania i kolejnych decyzji związanych z ratyfikacją porozumienia oraz podpisaniem docelowo kontraktu. Jedyną zmianą jest zawieszenie pikietowania przed budynkami studiów.

Jak donosi Deadline, WGA nie zakończy strajku pomimo porozumień i formalności dopóki Gildia Aktorów nie dojdzie do porozumienia z AMPTP. Ta solidarność nie ulegnie zmianie. Dopiero, gdy oni dostaną ofertę, scenarzyści wrócą do pracy. Na ten moment jednak AMPTP nawet nie prowadzi rozmów z aktorami.

Dla porównania, gdy ostatni strajk scenarzystów trwał w sezonie 2007-2008, porozumienie osiągnięto w 96 dniu, a strajk skończył się dopiero w setnym dniu od startu.

Ekonomiści szacują, że oba strajki mają gigantyczne koszty finansowe. Kalifornia ma na tym stracić 5 mld dolarów.