Zachary Levi żegna się z Hollywood? Wierzył, że dzięki Shazam! stanie się drugim Chrisem Evansem, ale nie wyszło

Zachary Levi według nowego raportu The Hollywood Reporter jest zły, że po roli w Shazam! nie stał się pierwszoligową gwiazdą Hollywood pokroju Chrisa Evansa i The Rocka. Jeden z informatorów, który zna aktora od lat, zdradził portalowi:

Kiedy obsadzono go w roli Shazama, dosłownie spełniło się jego marzenie. Wierzył, że to przepustka do stania się The Rockiem albo Chrisem Evansem. Ale to się nie wydarzyło i wciąż jest z tego powodu zgorzkniały.

Shazam! został ciepło przyjęty przez krytyków i widzów, którzy chwalili występ Zachary'ego Leviego. Mimo to, druga część nie poradziła sobie równie dobrze. Choć oceny kinomaniaków nadal były dobre, to film zarobił zaledwie 134 miliony. A szacuje się, że budżet wyniósł 125 milionów. To znaczy, że twórcom nawet nie zwróciły się koszty.

Na pewno też karierze Zachary'ego Leviego nie pomaga fakt, że jego poglądy są dość kontrowersyjne. Przede wszystkim dlatego, że wspiera Donalda Trumpa. Większą rolę jednak raczej raczej odegrały porażka filmu Shazam! Gniew bogów i koniec DCEU.

Według doniesień aktor postanowił skupić się na projektach, które przemawiają do jego konserwatywnej bazy fanów. Opuścił Los Angeles i zamieszkał na farmie w Teksasie. Wygląda więc na to, że raczej pożegnał się z Hollywood, przynajmniej na razie.

