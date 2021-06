Afera o seks oralny Batmana i Catwoman. Warner Bros. usuwa komentarz Zacka Snydera

Źródło: DC

Jakiś czas temu powstała afera wokół serialu Harley Quinn, o której pisaliśmy tutaj. Dla przypomnienia, w trzecim sezonie serialu miała powstać scena seksu oralnego pomiędzy Batmanem i Catwoman. Nie doszło to do skutku. Nie dlatego, że Batman jest samolubnym kochankiem, ale nie spodobało się to Warner Bros. i DC. Twórcy prawdopodobnie bali się ewentualnych kontrowersji, jednak fanom nie przypadła do gustu ich decyzja, szczególnie że mówimy o produkcji skierowanej do dorosłej publiki, w której kończyny latają w powietrzu częściej niż samoloty. Wobec tego stworzyli petycję o bardzo wymownym tytule Let the Bat Eat the Cat. I nie tylko fani chcą zabrać głos w tej sprawie.

Zack Snyder, reżyser Justice League, postanowił przedstawić swoją opinię na ten temat w bardzo dosadny sposób. Mianowicie podzielił się na Twitterze rysunkiem NSFW - czyli takim, który zawiera treści wulgarne lub erotyczne - Batmana, który zadowala oralnie Selinę Kyle. Podpisał to jednym słowem: kanon. Nie jest pewne, skąd pochodzi ilustracja, wiemy natomiast, że Warner Bros. nie spodobał się ten ruch. Obraz został zdjęty z platformy na podstawie praw autorskich. Snyder skomentował sytuację zrzutem ekranu Tweeta z podpisem: Jeśli pójdę naprzód.

Oryginalny tweet Zacka Snydera.

Następną osobą, która wypowiedziała się na ten temat, jest Kevin Smith. Jest znanym reżyserem i scenarzystą filmów i komiksów, a poza tym prowadzi swoje własne show o nazwie Fatman Beyond LIVE podcast. W jego ostatnim odcinku skomentował reakcję Zacka Snydera jako bardzo obrazową, przy czym użył bardziej wulgarnego określenia. Poza tym dodał:

Słuchajcie, gość taki jak ja, który czyta Batmana całe swoje życie i kilka razy miał coś do powiedzenia na jego temat - ale weźcie to z przymrużeniem okna, ponieważ kazałem mu raz zalać spodnie i Internet mnie za to znienawidził - uważa to za oczywiste, że Batman liże pusię! To jest w jego charakterze: gość jest świetny we wszystkim, co robi... wszystko studiuje! Zwiedził cały świat; i chcecie mi powiedzieć, że to skreślił z listy wycieczkowej? Wiecie, że wybrał się gdzieś, spotkał mistrza lizania... i wrócił do domu jako mądrzejszy człowiek

Komentując stanowisko Warner Bros. i DC, którzy uważają, że superbohaterowie tego nie robią:

Jeszcze rozumiem, gdyby to złoczyńca miał podejście: Nie wyliżę ci pusi! Jestem złoczyńcą, nie mam czasu na takie rzeczy! Ale pie***lony superbohater? Bohater liże twoją pusię, zanim zrobisz cokolwiek, zanim nawet zobaczysz jego penisa - i w przypadku Batmana zajmie to trochę czasu, zanim coś pokaże, ponieważ jego charakter ma sporo warstw