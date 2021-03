Zack Snyder planuje film o Aleksandrze Wielkim? Reżyser komentuje

fot. materiały promocyjne

Zack Snyder promuje obecnie swoją wersję filmu Liga Sprawiedliwości, która zadebiutuje już lada chwila na HBO Max i HBO GO (18 marca w Polsce). Przy tej okazji udzielał licznych wywiadów, w tym także dla naszego redaktora naczelnego, Dawida Muszyńskiego. Twórca został zapytany o chęć powrotu do marki 300, by zamknąć trylogię spójną klamrą.

Snyder w odpowiedzi zdradził, że napisał scenariusz do filmu o Aleksandrze Wielkim, który nie jest jednak związany w żaden sposób z komiksami Franka Millera. Poniżej przytaczamy cytat z wywiadu oraz podrzucamy pełny materiał, w którym padło więcej pytań o Ligę Sprawiedliwości Zacka Snydera oraz inne projekty DCEU.

W czasie pandemii napisałem dla Warner Bros. scenariusz filmu o Aleksandrze Wielkim. Nie byłaby to tradycyjna trylogia, bo ta historia nie ma nic wspólnego z 300 Franka Millera, ale jako trylogia grecka dopełni obrazu. Chciałbym więc zrealizować ten film by zamknąć za sobą ten etap greckiej historii. Oddałem im ten scenariusz, mają go ale nie wiem jakie mają co do niego plany.

Niedługo na platformie Netflix dostępny będzie inny film reżysera Armia umarłych. Produkcja zadebiutuje w 2021 roku.