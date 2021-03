Liga Sprawiedliwości Zacka Snydera - twórca dopiął swego? Są recenzje filmu

Warner Bros.

Liga Sprawiedliwości Zacka Snydera trafi na HBO Max i HBO GO już lada chwila. Przypomnijmy, że kinowa wersja okazała się być klapą ze względu na liczne dokrętki i zakulisowe problemy związane z odejściem Snydera oraz zastąpieniem go przez Jossa Whedona. Pozwolono jednak Snyderowi ostatecznie zrealizować swoją wizję na na film, który mieli okazję zobaczyć już krytycy w USA.

W serwisie Rottem Tomatoes zebrano więc recenzje filmu i na ten moment produkcja posiada 75% pozytywnych recenzji (na 105 recenzji, z których 26 to negatywne opinie). To daje średnią ocenę na poziomie 6.70/10. Dla porównania pierwsza wersja z 2017 roku ma 40% pozytywnych recenzji (400 wystawionych opinii w tym 240 negatywnych), co przełożyło się na średnią ocen wynoszącą 5.30/10. Liga Sprawiedliwości Zacka Snydera doczekała się także przedpremierowej recenzji na naszym portalu.

Większość krytyków jest zgodna, że wyszedł obraz lepszy od wersji kończonej przez Whedona w 2017 roku. Recenzenci zauważają, że czas trwania filmu pozwolił na pogłębienie wątków postaci i wszystko wydaje się być o wiele bardziej spójne. Historia ma prowadzić do konkretnego punktu i twórca jest w jej opowiadaniu bardzo konsekwentny. Zwraca się uwagę na fakt, że nowe sceny są widowiskowe i sprawiają, że całość może pochwalić się jeszcze większym rozmachem. Jedną z postaci, która bardzo zyskuje na wersji Snydera jest Cyborg. We wcześniejszej wersji wycięto z nim wiele scen, a teraz faktycznie postać ta ma duże znaczenie dla historii, a nawet jego wątek porusza i wzrusza. Część recenzentów zwraca uwagę na długi czas trwania, ale nie dla wszystkich stanowi on wadę.

W krytycznych recenzjach autorzy zwracają uwagę właśnie na czas trwania i fakt, że Snyder wrzucił do tego filmu każdą minutę, którą prawdopodobnie dysponował. Daje się to odczuć, zatem trzeba być według nich gotowym na dłużyzny. Wiele innych krytycznych uwag jest podobnych do tego, za co zawsze dostawało się filmom Snydera. Chociażby to, że bohaterowie są antypatyczni i prezentują się niczym chodzące pomniki, z którymi trudno sympatyzować. Krytykowana jest fabuła, która niczym nie różni się od tej, którą widzowie oglądali w 2017 roku. To wciąż jest pogoń za magicznymi pudełkami. Nawet jeśli większość uważa tę wersję za lepszą, to jednak wciąż jest to słaby film superbohaterski. Średnia ocena na poziomie 6.70 jest wciąż gorsza od np. krytykowanego często filmu Ant-Man i Osa (7.00) i tylko nieco lepsza od Thor: Mroczny świat (6.20).

Liga Sprawiedliwości Zacka Snydera

W filmie wystąpią: Ben Affleck, Gal Gadot, Henry Cavill, Ezra Miller, Jason Momoa oraz Ray Fisher. Tytułowa Liga Sprawiedliwości stanie do walki, aby uchronić planetę przed Steppenwolfem, DeSaadem, Darkseidem i ich zbrodniczymi zamiarami. Produkcja liczyć będzie ok. czterech godzin.

Zobacz także:

Liga Sprawiedliwości Zacka Snydera zadebiutuje w Polsce na HBO GO 18 marca.