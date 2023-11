Zack Snyder się nie patyczkuje. Uniwersum Rebel Moon będzie ogromne: kilka projektów w toku i 800-letnia oś czasu

fot. Netflix/Empire

Zack Snyder naprawdę się nie patyczkuje, jeśli chodzi o tworzenie świata Rebel Moon. To nie tylko dwuczęściowy film sci-fi Netflixa; w toku są kolejne projekty, znacznie rozbudowujące uniwersum. Jak zapowiada sam filmowiec:

Pracujemy nad serialem audiowizualnym, komiksem i serią animowaną. Ich akcja rozgrywa się przed wydarzeniami z filmu, dzięki czemu odbiorca może zacząć powoli poznawać mitologię, nad którą pracowaliśmy.

Reżyser już wcześniej zaprezentował zresztą okładki komiksu. Zobaczcie sami:

Rebel Moon: House of the Bloodaxe

A to tylko początek. Kurt Johnstad, współscenarzysta Rebel Moon, uważa że to tylko wierzchołek góry lodowej: jego zdaniem uniwersum jest bardzo precyzyjnie nakreślone i istnieją setki dokumentów opisujących historię świata. Twierdzi, że oś czasu sięga aż 800 lat wstecz. Co więcej w pokoju scenarzystów jest 3-metrowa tablica, na której została ona rozpisana. Dwa filmy Netflixa stanowią zaledwie jej ułamek.

Zack Snyder w rozmowie z Total Film zdradził też, że jest jedyną osobą, która wie, dokąd zmierza ta historia: ma ją już całą nakreśloną.