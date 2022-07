Zack Snyder wróci do DC? Jego fani tego chcą. Jim Lee daje konkretną odpowiedź [SDCC 2022]

fot. materiały prasowe

Jim Lee pełni ważną funkcję w DC, więc ma dostęp do konkretnych informacji związanych z filmowymi adaptacjami, bo z uwagi na swoje stanowisko, aktywnie przy nich pracuje. Podczas jednego z paneli na San Diego Comic-Con 2022 jeden z fanów zadał mu pytanie odnośnie SnyderVerse i pracy Zacka Snydera przy filmach opartych na komiksach DC.

Zack Snyder nie wróci do DC

Jim Lee daje konkretną odpowiedź: Warner Bros. nie ma żadnych planów na współpracę z Zackiem Snyderem ani na tworzenie kontynuacji jego SnyderVerse.

- Pracuję nad filmami, które są w fazie produkcji. Dla mnie SnyderCut było realizacją wizji Zacka. To była naprawdę satysfakcjonująco opowiedziana historia, ale nie ma żadnych planów, by dalej pracować z tym materiałem.

Zack Snyder mówił o tym wielokrotnie w wywiadach, ale członkowie ruchu, który doprowadził do wypuszczenie Ligi Sprawiedliwości Zacka Snydera nie chcą przyjąć tego do wiadomości. Sam Snyder przeniósł się do Netflixa, w którym obecnie tworzy film sci-fi Rebel Moon.