Zack Snyder o swojej wizji na remake filmu S.W.A.T. To mógł być "300 z karabinami maszynowymi"

S.W.A.T. Jednostka Specjalna to film Clarka Johnsona, który pierwotnie miał być wyreżyserowany przez Zacka Snydera. Ostatecznie jednak reżyser zrezygnował z tego projektu, ponieważ nie otrzymał zgody na stworzenie go w normach kategorii wiekowej R. Ponad dwadzieścia lat później, Snyder opowiedział o swoich planach na produkcję, porównując ją do swojego brutalnego filmu 300.

S.W.A.T. Jednostka specjalna - wizja Zacka Snydera na film

Reżyser wspomniał o odrzuceniu filmu w klipie dla magazynu GQ, gdzie opowiadał o swoich produkcjach. Wspominając o Świcie żywych trupów, chwilowo zboczył z tematu, przechodząc do niezrealizowanego S.W.A.T.

- Świt żywych trupów, czyli film, który zrobiłem z Universalem oraz Scottem Stuberem. Myślę, że wcześniej mieli innego reżysera do tej produkcji. W tamtym czasie reżyserowałem reklamy. Odrzuciłem S.W.A.T. Mówiłem: "Nie, chcę zrobić S.W.A.T. z oznaczeniem R. Chcę, żeby był hardcorowy, niczym 300 z karabinami maszynowymi". A oni stwierdzili, że tego nie chcą. Więc wróciłem do robienia reklam...

S.W.A.T. Jednostka specjalna - fabuła, gdzie oglądać?

Baron narkotykowy, odbywający wyrok w więzieniu, oferuje fortunę temu, kto będzie w stanie go uwolnić. Tylko specjalny oddział SWAT jest w stanie temu zapobiec.

Film dostępny na Polsat Box Go oraz Viaplay. Można go również wypożyczyć na platformie Amazon Prime Video.