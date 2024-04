S.W.A.T. powraca do żywych. CBS pracuje nad 8. sezonem!

fot. CBS

Wygląda na to, że możemy spodziewać się kolejnych odcinków serialu S.W.A.T. - jednostka specjalna. Są to zaskakujące informacje, biorąc pod uwagę fakt, że produkcja została anulowana rok temu. Teraz jednak amerykańska stacja CBS przywraca serię. Ósmy sezon będzie liczyć 22 odcinki, a Shemar Moore powraca jako gwiazda produkcji i producent wykonawczy. Jak informuje portal Deadline, kontynuacja serii pojawi się w sezonie jesienno-zimowym, przypadającym na przełom 2024 i 2025 roku.

Stacja CBS miała zwrócić się do Sony Pictures Television, produkującego we współpracy z CBS Studios, o obniżkę opłaty licencyjnej. Nie wiadomo, czy studio wyraziło na to zgodę, czy też opłata pozostała na niezmienionym poziomie.

Przypomnijmy, że właśnie kwestie finansowe spowodowały wcześniejsze anulowanie serialu. Budżet rósł z sezonu na sezon, co było problemem dla CBS, bo ostatecznie to się nie kalkulowało, a Sony TV nie chciało iść na kompromis w kwestii modelu finansowego serialu. Ostatecznie kwota licencji udzielanej stacji CBS przez Sony TV wzrosła, tak jak producenci chcieli, ale jednocześnie telewizja postanowiła zmniejszyć liczbę odcinków. Dlatego 7. sezon wyniósł zaledwie 13 epizodów.

S.W.A.T. - gdzie oglądać serial?

Serial jest dostępny na platformie Amazon Prime Video oraz Viaplay. Pojawi się również 30 kwietnia na Netfliksie.