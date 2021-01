Liga Sprawiedliwości Zacka Snydera online - wiemy, kiedy premiera w Polsce

Warner Bros.

Kinowa Liga Sprawiedliwości zebrała fatalne recenzje, stała klapą w kinach i do tego wybuchły duże kontrowersje w związku z dokrętkami, na których Joss Whedon miał tworzyć toksyczną atmosferę. Przypomnijmy, że według informacji Whedon podczas drogich dokrętek nakręcił 3/4 filmu wyrzucając tyle z materiału stworzonego przez Snydera.

HBO Max stworzyło więc szansę dla Snydera, aby móc zaprezentować własną wizję na ten film. W komunikacie prasowym poinformowano, że wyprodukowany przez Warner Bros. Pictures pełnometrażowy film Max Original Liga Sprawiedliwości Zacka Snydera będzie miał swoją premierę 18 marca. Tego dnia premiera odbędzie się równolegle w amerykańskim HBO Max oraz europejskich serwisach HBO, w tym HBO GO w Polsce. Otrzymaliśmy trzy nowe plakaty promujące widowisko:

Liga Sprawiedliwości Zacka Snydera

Zack Snyder przekonuje, że legendarny już Snyder Cut zawierać będzie jedynie ok. 25% materiału, który znamy z kinowej wersji filmu, sfinalizowanej przez Jossa Whedona. Reżyser potwierdził też, że nie zobaczymy żadnej sceny po napisach. Z komunikatu prasowego dowiedzieliśmy się również, że premierze towarzyszyć będą dodatkowe wydarzenia na platformach WarnerMedia oraz DC, w tym premiera ścieżki dźwiękowej wydanej przez WaterTower Music, specjalne akcje od WB Games czy wyjątkowa kolekcja produktów z Warner Bros. Consumer Products.

Zack Snyder's Justice League - o czym film?

Poniżej oficjalny opis fabuły:

W filmie Liga Sprawiedliwości Zacka Snydera Bruce Wayne (Ben Affleck), chcąc mieć pewność, że poświęcenie Supermana (Henry Cavill) nie poszło na marne, łączy siły z Dianą Prince (Gal Gadot), by zwerbować zespół superbohaterów, którzy ochronią świat przed zbliżającym się niebezpieczeństwem o katastrofalnych rozmiarach. Zadanie okazuje się jednak trudniejsze, niż to sobie wyobrażał, ponieważ każdy z członków tej ekipy musi stawić czoła demonom własnej przeszłości. Tylko pokonanie tych przeszkód, pozwoli im stworzyć bezprecedensową grupę bohaterów. Może być jednak za późno, by w końcu zjednoczeni - Batman (Affleck), Wonder Woman (Gadot), Aquaman (Jason Momoa), Cyborg (Ray Fisher) i Flash (Ezra Miller), byli w stanie uratować planetę przed Steppenwolfem, DeSaadem, Darkseidem i ich zbrodniczymi zamiarami.