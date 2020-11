Zack Snyder's Justice League - reżyser pokazuje nowe spojrzenie na Steppenwolfa

fot. materiały prasowe

Steppenwolf to główny antagonista filmu Liga Sprawiedliwości z 2017 roku, z którym oko w oko stanęli jej członkowie. Fanom nieszczególnie przypadła ta postać do gustu i krytykowano między innymi jej wygląd. Później mówiono, że to Joss Whedon chciał zmiany wizerunku przeciwnika. Teraz Zack Snyder ma okazję zaprezentować swoją pierwotną myśl na wygląd Steppenwolfa.

Opublikował na swoich portalach społecznościowych zupełnie nowy wygląd tej postaci na kadrze z serialowej wersji rozszerzonej filmu zwanej potocznie Snyder Cut. Zobaczcie (pierwsze zdjęcie w galerii):

Steppenwolf - Snyder Cut

W obsadzie produkcji znajdują się między innymi Gal Gadot, Henry Cavill, Ben Affleck, Jason Momoa, Ray Fisher i Ezra Miller. Na naszej stronie możecie zobaczyć nowy zwiastun produkcji udostępniony przez twórcę.

Liga Sprawiedliwości - premiera na HBO Max w 2021 roku.