Zaczarowana 2 - pierwsze zdjęcie! Największa satyra Disneya i kultowy film fantasy powraca po 15 latach

Fot. Materiały prasowe

Zaczarowana zadebiutowała na dużym ekranie w 2007 roku. Film fantasy pokazał historię dziewczyny, która została przeniesiona z bajkowego świata prosto na ulice współczesnego Nowego Jorku. Wreszcie Disney podzielił się pierwszym spojrzeniem na sequel. Czy warto było czekać 15 lat na kontynuację?

Na pierwszym zdjęciu do Zaczarowanej 2 widać gwiazdy produkcji, czyli Amy Adams i Mayę Rudolph. Na stanowisku reżyserskim po raz kolejny zasiądzie Adam Shankman.

Jego zdaniem właśnie teraz potrzebujemy jakiejś ucieczki od rzeczywistości. To dobry czas na komedie romantyczne i musicale.

Zaczarowana 2 - pierwsze zdjęcie

Zaczarowana 2 - o czym film fantasy?

Oficjalny tytuł filmu fantasy to Disenchanted. W sequelu Zaczarowanej powrócimy do historii Giselle, w którą wciela się Amy Adams. Akcja rozgrywa się 10 lat po wydarzeniach z jedynki. Główna bohaterka życzy sobie, by życie jej rodziny było idealną bajką, przez co nieumyślnie przenosi wszystkich do swojej rodzinnej krainy.

W Disenchanted ma być nawet więcej piosenek niż w jedynce. Fragmenty filmu będą animowane tak jak w oryginale, ale nie będzie ich dużo. Warto też pamiętać, że Zaczarowana była satyrą typowych produkcji Disneya i prawdopodobnie tego samego możemy się spodziewać tym razem.

Zaczarowana 2 - obsada i data premiery

Oprócz Amy Adams i Maya Rudolph do filmu Disneya powracają także Patrick Dempsey, James Marsden i Idina Menzel. Nowymi członkami obsady są za to Yvette Nicole Brown i Jayma Mays.

Zaczarowana 2 pojawi się na platformie Disney+ w Święto Dziękczynienia. Czekacie na Disenchanted?