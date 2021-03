Zadzwoń do Saula - powstanie animowany spin-off serialu

fot. Michele K. Short/AMC/Sony Pictures Television

Zadzwoń do Saula jest serialowym prequelem Breaking Bad, który rozpoczyna się 6 lat przed tym, jak Saul Goodman poznał Waltera White’a. Głównego bohatera poznajemy jako Jimmy’ego McGilla, początkującego prawnika szukającego przeznaczenia i celu w życiu. Serial przedstawia transformację Jimmy’ego w Saula Goodmana - osobę, która w przyszłości pomaga White’owi.

Fani czekają obecnie na 6. sezon produkcji, ale stacja AMC ogłosiła nowe plany dotyczące marki. Zaplanowano powstanie animowanego spin-offu właśnie tej serii. Produkcję zatytułowano Slippin' Jimmy, co jest nawiązaniem do przezwiska głównego bohatera Zadzwoń do Saula. Prócz tego nie ujawniono jednak żadnych szczegółów, ale tytuł może wskazywać na historię dziejącą się przed wydarzeniami z głównego serialu. Nie ma też informacji o głosowym udziale Boba Odenkirka.

fot. AMC

Premiera 6. sezonu Zadzwoń do Saula w 2022 roku.