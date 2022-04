Zadzwoń do Saula - główni bohaterowie Breaking Bad w serialu! Jest potwierdzenie!

fot. materiały promocyjne

AMC oficjalnie i otwarcie ogłosiło, że Bryan Cranston i Aaron Paul powrócą w 6. sezonie serialu Zadzwoń do Saula w rolach Waltera White'a i Jesse'ego Pinkmana. Telewizja AMC opublikowała zdjęcie na Twitterze z dopiskiem: "Oni powracają!".

Zadzwoń do Saula - gwiazdy Breaking Bad w serialu

https://twitter.com/BetterCallSaul/status/1513004792049815552

Peter Gould, twórca serialu omawiał powrót bohaterów Breaking Bad na panelu podczas PaleyFest LA.

- Nie chcę spoilerować, ale powiem tak: pierwsze pytanie jakie zadaliśmy sobie podczas pracy nad serialem brzmiało tak: "czy zobaczymy Walta i Jesse'ego na ekranie?". Zamiast kluczyć, powiem wprost: tak, zobaczymy ich. Jak do tego dojdzie i jakie będą okoliczności to tajemnica, którą musicie odkryć sami. Powiem jednak tak: to jedna z wielu rzeczy, które odkryjecie w tym sezonie.

Przypomnijmy, że finałowy sezon Zadzwoń do Saula zostanie podzielony na dwie części. Pierwsza pojawi się na ekranach 18 kwietnia 2022 roku. Druga w lipcu 2022 roku. Nie wiadomo jeszcze, w których odcinkach pojawią się Walter i Jesse, ani jak duże role mają.