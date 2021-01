Zaginione miasta - Ben Affleck wyreżyseruje dla Disneya filmową adaptację znanej serii powieści dla młodzieży

Ben Affleck od 2016 roku, kiedy to zadebiutowało nie za dobrze przyjęte Nocne życie odpoczywa od pracy reżyserskiej. Jednak w końcu najwyraźniej jest gotowy do powrotu za kamerę. Jak podaje portal Deadline na podstawie swoich źródeł Disney pracuje nad aktorską adaptacją popularnej serii książek wydanej w Polsce pod tytułem Zaginione miasta autorstwa Shannon Messenger.

Affleck dołączył do projektu jako reżyser. Ponadto ma on być również producentem widowiska przez swoją firmę Pearl Street oraz ma odpowiadać za skrypt filmu wraz z Kate Gritmon.

Oto opis literackiego pierwowzoru pochodzący od wydawcy:

Sophie ma pewien sekret – słyszy myśli innych ludzi. I nie ma pojęcia dlaczego. Zawsze jednak uważała, że tę zdolność na pewno da się jakoś logicznie wytłumaczyć. Do czasu gdy poznaje Fitza, tajemniczego chłopaka, który pojawia się nie wiadomo skąd i również czyta ludzkie myśli.

Wkrótce Sophie dowiaduje się szokującej prawdy: świat ludzi nie jest jej prawdziwym domem. W mgnieniu oka musi zostawić za sobą wszystko, co do tej pory znała i kochała – w tym rodzinę – i nauczyć się zasad panujących w świecie Zaginionych Miast (a nie wszyscy są tam zachwyceni jej powrotem do „domu”). Musi także dotrzeć do tajemnic tkwiących głęboko w jej pamięci – kim jest naprawdę, dlaczego przez tyle lat ukrywano ją w świecie ludzi i dlaczego jest tak ważna dla swojego nowego starego świata – zanim te informacje wpadną w niepowołane ręce osób, które są gotowe dla nich zabić…