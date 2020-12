Houdini - Ben Affleck zagra w filmie biograficznym o słynnym iluzjoniście

fot. Warner Bros.

Houdini to film biograficzny, który już od kilku lat czeka na realizację. Historia będzie oparta na powieści The Secret Life of Houdini: The Making of America’s First Superhero. Biografia ukazuje pasję Harry'ego Houdiniego, jego drogę na szczyt, tajne życie szpiega i genialnego iluzjonisty, który zajmował się także demaskowaniem nieuczciwych spirytualistów. Produkcja ma opowiedzieć o życiu tego słynnego amerykańskiego magika, który umarł w 1926 roku w wieku 52 lat. Za kamerą stanie Dan Trachtenberg, znany z filmu Cloverfield Lane 10. Reżyser pracował także przy serialach Czarne lustro i The Boys. Film ma powstać na podstawie scenariusza Noah Oppenheima.

Disney ogłosił, że Ben Affleck zagra w tym filmie biograficznym. Jednak nie wcieli się on w tytułową rolę Harry'ego Houdiniego. Jego bohater jest opisywany, jako "drugoplanowa postać i pewnego rodzaju agent". To może wskazywać, że Affleck może zagrać menadżera Houdiniego, który zajmował się organizowaniem jego występów w Europie lub jego brytyjskiego agenta, Harry'ego Daya, który odegrał ważną rolę w tym, aby iluzjonista otrzymywał wysokie wynagrodzenie. Disney nie podał szczegółów tego castingu.

Warto przypomnieć, że początkowo do głównej roli brano pod uwagę Johnny'ego Deppa, gdy jeszcze film miał wyreżyserować Dean Parisot kilka lat temu.