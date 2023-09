Zagubiony w czasie - zwiastun 2. sezonu. Ben wybiera się w szaloną podróż po epokach!

Fot. Materiały prasowe

NBC opublikowało zwiastun 2. sezonu serialu Zagubiony w czasie, który możecie zobaczyć poniżej. Potwierdza, że tytuł powróci na mały ekran już 4 października 2023 roku, a także ujawnia nowe lokalizacje, w których będzie odbywać się akcja, takie jak Kair w Egipcie. Co więcej, wygląda na to, że Ben ujawni swój wielki sekret Hannah Carson - nowej bohaterce, granej przez Elizę Taylor, która grała Clarke Griffin w The 100.

Zagubiony w czasie - zwiastun 2. sezonu

Zagubiony w czasie - gwiazda One Piece w obsadzie

Eliza Taylor to nie jedyna nowa twarz, jaką zobaczą widzowie w 2. sezonie Zagubiony w czasie. Do obsady serialu dołączył także Peter Gadiot, który niedawno podbił serca widzów jako Shanks w aktorskiej adaptacji One Piece na Netfliksie. Aktor zagra oficera armii amerykańskiej, Toma Westfalla, który będzie nadzorował projekt Quantum Leap.

Zagubiony w czasie - informacje o serialu

W 2022 roku zadebiutowała nowa wersja serialu – kontynuacja zakończonej w 1993 roku historii. W nowej wersji minęło prawie 30 lat, odkąd dr Sam Beckett wszedł do akceleratora kwantowego skoku i zniknął na dobre. Teraz nowy zespół naukowców pod wodzą fizyka Bena Songa (Raymond Lee) zamierza wrócić do badania niezwykłej maszyny, aby poznać tajemnice jej oraz jej twórcy. Wszystko jednak się zmienia, kiedy doktor Song niespodziewanie przenosi się do przeszłości i także zostaje zagubiony w czasie. Nowa wersja Zagubionego w czasie liczy obecnie jeden sezon.