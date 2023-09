Zagubiony w czasie. Oryginał ze Scottem Bakulą nareszcie w Polsce na VOD

fot. materiały prasowe

Jeden z najfajniejszych seriali o podróżowaniu w czasie nareszcie trafił do Polski. Chodzi oczywiście o Zagubionego w czasie z 1989 roku ze Scottem Bakulą i Deanem Stockwellem w rolach głównych. Pierwszy sezon, liczący dziewięć odcinków, można już oglądać na platformie SkyShowtime. Jeszcze nie udało nam się ustalić, kiedy będą dostępne kolejne sezony. Cały serial składa się bowiem z pięciu sezonów liczących łącznie 97 odcinków.

Zagubiony w czasie – o czym jest serial?

Produkcja biła rekordy popularności, gdy była wyświetlana w TVP w latach 90. Serial opowiada o doktorze Samie Becketcie (Scott Bakula), który z grupą naukowców stara się udowodnić, że podróże w czasie są możliwe. Podczas badań i eksperymentu Sam wchodzi do akceleratora i znika. Jak się okazuje, teoria była trafna, a doktor przenosi się w czasie. Podróż odbywa się bez jakichkolwiek urządzeń. Osobowość – jakby dusza – jest przenoszona do innego ciała (np. kobiety, więc wszyscy widzą w nim kobietę, a nie mężczyznę. Jedynie Al widzi jego prawdziwą postać). Właściwa osoba znajduje się wówczas w tzw. poczekalni. Sam ma amnezję. Nie pamięta, jak się tam znalazł i dlaczego w takim ciele. Z jego rzeczywistością łączy go Al (Dean Stockwell), który pomaga mu w naprawieniu przeszłości osoby, w której ciele się znajduje. Każdy odcinek opowiada nam inną historię.

Zagubiony w czasie

Zagubiony w czasie – kontynuacja

W 2022 roku zadebiutowała nowa wersja serialu – kontynuacja zakończonej w 1993 roku historii. W nowej wersji minęło prawie 30 lat, odkąd dr Sam Beckett wszedł do akceleratora kwantowego skoku i zniknął na dobre. Teraz nowy zespół naukowców pod wodzą fizyka Bena Songa (Raymond Lee) zamierza wrócić do badania niezwykłej maszyny, aby poznać tajemnice jej oraz jej twórcy. Wszystko jednak się zmienia, kiedy doktor Song niespodziewanie przenosi się do przeszłości i także zostaje zagubiony w czasie. Nowa wersja Zagubionego w czasie liczy obecnie dwa sezony.