Zagubiony w czasie - kontynuacja sukcesem. Będzie pełny sezon

Fot. Materiały prasowe

Według danych serial Zagubiony w czasie, który jest kontynuacją hitu z 1989 roku pod tym samym tytułem jest hitem. Osiąga on najlepszy współczynnik w grupie docelowej 18-49 ze wszystkich nowych seriali. Jest to ważne, bo im większy jest ten wynik, tym lepsze są zarobki z reklam podczas emisji w telewizji NBC.

Zagubiony w czasie - zamówienie

Oficjalnie ogłoszono, że z uwagi na to zamówiono pełny sezon. Oznacza to, że pierwsza seria będzie mieć razem 18 odcinków. To zamówienie dodaje 6 odcinków do pierwotnego zamówienia wstępnej części sezonu.

Za sterami stoi Martin Gero. W obsadzie są Raymond Lee, Ernie Hudson, Caitlin Bassett, Mason Alexander Park i Nanrisa Lee. Jest to kontynuacja hitu z dawnych lat, która otwarcie fabularnie do niego nawiązuje, ale na ten moment nie ma planów, by Scott Bakula powrócił jako dr Sam Beckett.

