Zagubiony w czasie - Scott Bakula jednak w kontynuacji? Twórca ma pomysł

fot. materiały prasowe

Scott Bakula, gwiazda serialu Zagubiony w czasie otwarcie powiedział, że na tę chwilę nie jest w ogóle związany z kontynuacją i rebootem w jednym. Showrunner nowego Quantum Leap, Martin Gero ma jednak pomysł na to, jak go wprowadzić i pozostawia otwarte drzwi dla aktora.

Zagubiony w czasie - Scott Bakula w serialu?

Martin Gero w rozmowie z portalem Collider mówi otwarcie, że ma zamiar ponownie pytać Bakulę o występ w serialu.

- Mam naprawdę dobry pomysł, o którym wiedzą Deborah Pratt i twórca oryginału Don Bellisario. To mogłoby być ekscytujące, ale szanuję jego decyzję. On zna nasz entuzjazm wobec niego. Wie, że podchodzimy do niego z pasją, miłością i szacunkiem wobec starego serialu. Na razie mu nie pasuje. Jednak byłoby to niesamowite, jeśli by zagrał. Nie wiem, jak ta linia czasowa mogłaby jeszcze wyglądać i czy w ogóle jest możliwa.

Na ten moment z nowego serialu dowiedzieliśmy się, że dr Sam Beckett grany przez Bakulę nigdy nie wrócił do domu. Jest to więc zgodne z finałem serialu z 1993 roku. Jeśli serial osiągnie sukces i będzie mieć więcej odcinków, niewykluczone, że Bakulę w końcu przekonają. A ten jest obecnie wolny po zakończeniu serialu Agenci NCIS: Nowy Orlean.

