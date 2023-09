Zakonnica 2 odstraszyła Duchy w Wenecji. Box Office zwalnia tempo

Źródło: materiały prasowe

Zakonnica 2 i Duchy w Wenecji szły łeb w łeb, ale ostatecznie horror wygrywa to starcie. Według szacunkowych wyników Zakonnica 2 zbiera 14,7 mln dolarów. Do tej pory zebrano 56,3 mln dolarów w Ameryce Północnej. Prognozowane wpływy ze świata nie są jeszcze w pełni znane, ale globalne szacunki mówią o kwocie 102,3 mln dolarów. Ponad 100 mln dolarów przy budżecie 38 mln dolarów to dobry wynik.

Duchy w Wenecji - box office

Oba filmy szły tak bardzo blisko siebie, że nie będzie to zaskoczeniem, jak finalnie pierwsze dwa miejsce się zmienią. Według szacunków z niedzielnego wieczoru Duchy w Wenecji mają 14,5 mln dolarów w Ameryce Północnej . Na świecie natomiast zebrano 22,7 mln dolarów. Sumując, na koncie 37,2 mln dolarów przy budżecie zaledwie 60 mln dolarów. Eksperci są przekonani, że dzięki budżetowi uda się zarobić temu tytułowi.

Bez litości 3 - box office

Bez litości 3: Ostatni rozdział osiągnął niski spadek frekwencji w wysokości 39%. Tym razem zebrał 7,23 mln dolarów. Do tej pory w Ameryce Północnej ma 73,68 mln dolarów. 58,7 mln dolarów zebrano z reszty świata. Sumując, na koncie kwota 132,4 mln dolarów przy budżecie 70 mln dolarów.

Barbie w Ameryce Północnej ma już 626 mln dolarów. Oznacza to, że hit wchodzi na 11. pozycję na liście najbardziej kasowych wszechczasów na tym rynku. Zrzucił z tej lokaty Avengers, które ma 623 mln dolarów. Aby wejść do TOP 10, musi pokonać Jurassic World, które ma 653 mln dolarów. Trudno powiedzieć, czy jest to możliwe, gdy film jest już dostępny na VOD. Globalnie film ma 1,4 mld dolarów przy budżecie 125 mln dolarów.